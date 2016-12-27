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〈北部〉竹市YouBike 30站點達陣

2016-12-27

明年目標 再新設15站

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市YouBike微笑單車昨天啟用天公壇、光復關新路口、金山街、香山國小等四個站點，實現年底完成三十個站點目標！市長林智堅說，YouBike建置以來已超過五十五萬人次使用，明年規劃新設十五個站點，期盼市民多多使用這個綠色交通運具。

林智堅昨天與第三十站的天公壇主委陳顯榮、多名里長及微笑單車公司董事長劉金標分別騎乘編號一號及七百五十號的YouBike，共同見證設站達標。

林智堅說，YouBike五月二十六日啟用，在七個月內達成三十站目標，從第一輛車擴增到七百五十輛，路網已遍及竹市各區，更創下「週轉率單日十九．七次全國最高」及「鐵道結合鐵馬的全國第一」，YouBike改變市民的交通習慣，扮演通勤、通學、洽公、購物、觀光微旅行等多功能角色，是個全面多贏的交通工具。

前進西區 天公壇設站

天公壇主祀玉皇大帝，是新竹市信仰中心，微笑單車發言人劉麗珠說，全台有許多祭祀天公的廟宇，新竹市是唯一以「天公壇」為名的站點。交通處長倪茂榮說，天公壇是YouBike第三十站里程碑，也是「前進西區」第一個站點。

香山國小則是第一個設YouBike的國小，緊鄰香山區公所及戶政事務所；光復關新站周邊多是商辦大樓，滿足上班族往返新莊火車站通勤需求；金山街站位在金山街集福宮旁，讓鄰近租屋族及居民進出更便捷。

交通處說，市府和微笑單車公司將合作推出「新竹市美食景點地圖」，讓遊客在旅遊服務中心就能拿取地圖、騎著YouBike，在巷弄中尋找「隱藏版美食」和「私房景點」，來新竹市「微旅行」。

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  • 新竹市長林智堅（後排右四）、微笑單車公司董事長「標哥」劉金標（後排右五）一起見證新竹市YouBike設置30個站點達陣，邀請市民來享受微笑單車遊。（記者洪美秀攝） （記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅（後排右四）、微笑單車公司董事長「標哥」劉金標（後排右五）一起見證新竹市YouBike設置30個站點達陣，邀請市民來享受微笑單車遊。（記者洪美秀攝） （記者洪美秀攝）

  • 新竹市YouBike在天公壇旁西雅公園的站點昨天啟用，是西區第一個站點，也宣告今年設置30個站點的目標達陣。（記者洪美秀攝）

    新竹市YouBike在天公壇旁西雅公園的站點昨天啟用，是西區第一個站點，也宣告今年設置30個站點的目標達陣。（記者洪美秀攝）

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標題：〈北部〉竹市YouBike 30站點達陣


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