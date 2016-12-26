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〈南部〉（台南）垃圾破袋稽查 資源回收物增36％

2016-12-26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市城西第四期垃圾掩埋場因恐破壞生態環境，地方及環團強烈反彈，市府宣布暫緩興建，已編列的預算也收回。為解決垃圾問題，環保局除了明年進行現有的第三期垃圾掩埋場活化再利用外，也加強垃圾破袋稽查，資源回收物及廚餘的回收量雙雙增加逾三成。

根據環保局統計，今年四月至十一月，每月回收的資源回收物較去年同期多出五七九公噸，約增加卅六％。廚餘回收量則多出四百五十公噸，約增加卅四％，總資源回收率四十九．七二％，接近五成。

環保局表示，鑑於台南市的一般垃圾及事業廢棄物量超過現有的處理能量，今年四月起加強一般垃圾分類稽查及焚化廠平台垃圾分類落地檢查，八個月來資源回收率提升到近五十％，加強回收已現成效，有效減少垃圾量，減輕焚化廠負荷。

環保局提醒市民，一般住家民眾只要將垃圾分為「一般垃圾」、「廚餘」及「資源回收物」三大類，各打包成一大袋，一般垃圾交由垃圾車收運，廚餘投入垃圾車隨車廚餘桶，資源回收物則交由資源回收車收運即可。至於抹布、貼身衣物（如內衣褲）、皮包、皮鞋、髒污的紙張、髒污的塑膠袋屬於不可回收物，可直接丟至垃圾車清運。

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  • 環保局加強垃圾破袋稽查，今年資源回收物及廚餘的回收量雙雙增加逾三成。（記者蔡文居攝）

    環保局加強垃圾破袋稽查，今年資源回收物及廚餘的回收量雙雙增加逾三成。（記者蔡文居攝）

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