〈南部〉高雄不受中客影響 前三季遊客人次逆增22%
2016-12-26
〔記者葛祐豪／高雄報導〕不受中客縮減影響，交通部觀光局最新季報，高雄市今年前三季主要觀光遊憩區的遊客達二五一九萬人次，逆勢增加廿二．三五％，增加幅度居六都第一，且讓人意外的是，各風景區遊客增幅最大的，竟是老字號的蓮池潭。
高雄市政府指出，這顯示一○三年發生八一石化氣爆後，高雄市整體觀光遊客有逐漸回流現象，至於中客團減少的影響是否擴大，會持續注意。
各觀光遊憩區中，今年前三季遊客增幅最大的是蓮池潭，逾二九八萬人次，增幅高達一四七％；其次為世運主場館，近五十九萬人次，增幅近九十三％；第三是駁二藝術特區，達三九六萬人次，增幅八十七．八％。
老字號蓮池潭美化 吸引日、韓客
觀光局指出，蓮池潭是老字號的風景區，這兩年景觀美化，並引進纜繩滑水等水上活動，重新吸引日、韓及東南亞遊客造訪。
黃姓導遊說，日客來高雄，最愛去蓮池潭的龍虎塔、春秋閣，有歷史背景的地方也很愛去，像是仍保有舊風情的哈瑪星等。
減幅最大的遊憩區，是中國團客最愛去的西子灣打狗英國領事館文化園區，今年前三季遊客僅剩七十七萬五千人次，減幅高達五十二．六九％。其他減幅在二成以上的遊憩區，還包括歷史博物館、愛河。
以參觀總人次統計，遊客最愛去的還是佛光山，今年前三季近六四○萬人次，其次分別為駁二、旗津風景區。
高雄觀光業呼籲，中客團是從今年中開始大幅縮減，明年高雄市遊客人次能否繼續成長，仍待觀察，希望市府祭出誘因，吸引東北亞、東南亞及國旅旅客來高雄一遊。
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