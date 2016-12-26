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〈台北都會〉淡江大橋闢聯絡道 淡水將移樹95棵

2016-12-26

〔記者李雅雯／新北報導〕因應淡江大橋工程八里、淡水兩端聯絡道路施作，工程單位共需移植三百七十六棵樹木。八里端樹木兩百八十一棵已經完成移植，全數移入淡海新市鎮公園；淡水端樹木計九十五棵，將安排時程陸續移植。

淡江大橋八里聯絡道路工程移植樹木種類包括黃槿、美人樹、苦楝等類別，共計兩百八十一棵；全數移入淡海新市鎮區內淡水公六、公七公園。

淡江大橋淡水聯絡道路規劃下橋車輛在淡水區沙崙路中後段轉入新民街一段，進入淡海新市鎮，中間山丘將開挖隧道搭建車行箱涵，該區段樹木林立、植栽豐富，因應工程進行，將移植樹木九十五棵。

公路總局西濱北區工程處第三工務段長洪熒璞表示，根據調查，九十五棵樹木品種包括陰香、南洋杉、琉球松、樟樹、榕樹、梅樹、山櫻花、合歡等，將會在地移植，預計將移入滬尾砲台公園和淡海新市鎮，移植時將有區公所人員同步現場監看。

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  • 淡江大橋淡水聯絡道路施作，行經路線上的樹木需要移植。（記者李雅雯攝）

    淡江大橋淡水聯絡道路施作，行經路線上的樹木需要移植。（記者李雅雯攝）

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淡江大橋闢聯絡道 淡水將移樹95棵

因應淡江大橋工程八里、淡水兩端聯絡道路施作，工程單位共需移植三百七十六棵樹木。八里端樹木兩百八十一棵已經完成移植，全數移入淡海新市鎮公園；淡…

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