〈北部〉GHP衛生分級評核認證 累計795家

2016-12-24

東大門夜市51攤商獲優良評鑑

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣截至今年度持有通過GHP衛生分級評核認證有效證書的食品業者，累計共有七百九十五家，另在東大門國際觀光夜市中，也有五十一家攤商通過衛生優良評鑑，獲獎業者昨強調，食品製作過程不僅要有「廚德」，更應落實自主衛生管理。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，感謝花蓮社區團體、各協會、醫療院所及志工伙伴，還有餐飲、烘培業者與健康促進機構等，長年提供在地鄉親優質服務，為所有獲獎業者感到高興並獻上祝福。

他說，衛生工作的所有豐碩成果，皆與花蓮人共享，食品業者為讓消費大眾能有更加衛生安全的進食場所，努力把關食品製作過程及打造優質用餐環境，藉此符合政府法規；花蓮縣一零五年度通過GHP衛生分級評核共計六百七十二家，截至目前持有有效證書的食品業者，已累計七百九十五家。

剛接任健康美食協會理事長的陳玉村說，通過衛生優良GHP評鑑及榮獲標章，代表的是花蓮推動餐飲食品衛生獲得肯定，未來不僅要繼續對食品安全努力把關，守護消費者的健康外，還呼籲食品餐飲業者都要謹守「廚德」，並落實自主衛生管理，提供更具衛生、安全及健康的餐飲環境。