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〈南部〉澎湖首辦腳踏車考照 池東國小16生過關

2016-12-23

中高年級 家長同意才能報考

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕人生第一張駕照不是年滿十八歲考機車駕照喔！澎湖縣西嶼池東國小昨天舉辦「腳踏車駕照」 ，只要國小三年級以上、父母親簽署同意書就能考照，校內超過半數學生、計有十六人順利通過考試，擁有人生第一張駕照。

西嶼池東國小學區遼闊，橫跨池東、池西、二崁、赤馬等村四個學區，因為課業輔導的時間不一，因此放學取消路隊，改由家長接送，或由小朋友們自己走路。

由於一半以上學生步行到校需花費超過十分鐘，甚至有的超過半個小時，為了學童騎腳踏車上下學安全，特別發行澎湖首創的「腳踏車駕照」。

池東國小依照學區道路交通實況，設計關卡，考照學生們必須戴上安全帽，第一關繞行籃球場一周，來到當心兒童標誌的枕木紋路口，停下車來禮讓兒童通行，等小朋友通過後再度騎上腳踏車；第二關縮減道路，再到有紅黃綠三色燈號路口，停車禮讓行人通行，之後回到起點也是終點，沒有壓線就算過關。

過三關再看宣導影片才發照

考量低年級學生騎腳踏車上下學，過馬路操控能力等安全，學校原則上只開放簽過家長同意書的三年級以上學生報考，路考過三關、全程沒壓線，再收看道路安全宣導影片，強化用路安全的概念後，才可獲得校長翁清課頒發的腳踏車駕照；中、高年級廿八人中有超過半數十六人考取 「腳踏車駕照」。

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  • 池東國小小朋友順利過3關，領到腳踏車駕照，開心極了。（記者劉禹慶攝）

    池東國小小朋友順利過3關，領到腳踏車駕照，開心極了。（記者劉禹慶攝）

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