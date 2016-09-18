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〈台北都會〉古蹟日免費參觀 北市61處今開放

2016-09-18

〔記者梁珮綺／台北報導〕每年九月第三個週六、日是全國古蹟日，北市文獻館本於昨、今推出「古蹟開門」活動，免費開放六十一處古蹟與博物館，但因中颱馬勒卡來襲，昨北市停班課、活動也取消，僅剩今天，呼籲民眾把握時間參觀平常沒開放的古蹟。行政院、總統府等古蹟，平常若想參觀，必須事先預約，或只能網路導覽，今天直接開放，民眾可自由參觀；尤其總統府還有表演團體演出，詳情可上官網（http://taipeicitypapago.tw/）查詢。

總統府有表演 行政院送禮物

北市共有六十一處古蹟與博物館在古蹟日開放參觀，包括總統府、行政院、國史館、台北賓館、監察院、台灣師範教育館、郵政博物館北門分館、建中紅樓、國父紀念館、歷史博物館、二二八國家紀念館、自來水博物館、台灣藝術教育館、中山基督長老教會、梁實秋故居等。總統府於今天上午八點開放至下午四點，還有表演可看；行政院開放時間為上午八點卅分至下午四點卅分，入場者可獲小禮物；國史館、台北賓館、前日軍衛戍醫院北投分院、陽明書屋、台北市鄉土教育中心、欽差行台等處也將發送小禮物；樂埔町、一號糧倉、陳德星堂等，則有導覽活動。

另外，文獻館將在廿四日推出六色路線導覽的「史蹟大會師」活動，紅代表西門町、橙代表大龍峒、黃為台北府城、綠為艋舺一帶、藍為南門、紫為古老文化傳說，如導覽凱達格蘭文化館、天狗庵遺址等。其中，紅、綠路線有親子、手語導覽，橙、紫有親子導覽，黃色則有英語導覽服務。十月一日至十一月廿六日，每週六有「史蹟半日遊」活動，規劃十二條主題路線、共卅四場次導覽。

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  • 全國古蹟日，台北市文獻館免費開放61處古蹟與博物館供民眾參觀。圖為建中紅樓。（記者梁珮綺攝）

    全國古蹟日，台北市文獻館免費開放61處古蹟與博物館供民眾參觀。圖為建中紅樓。（記者梁珮綺攝）

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