〈台北都會〉古蹟日免費參觀 北市61處今開放
2016-09-18
〔記者梁珮綺／台北報導〕每年九月第三個週六、日是全國古蹟日，北市文獻館本於昨、今推出「古蹟開門」活動，免費開放六十一處古蹟與博物館，但因中颱馬勒卡來襲，昨北市停班課、活動也取消，僅剩今天，呼籲民眾把握時間參觀平常沒開放的古蹟。行政院、總統府等古蹟，平常若想參觀，必須事先預約，或只能網路導覽，今天直接開放，民眾可自由參觀；尤其總統府還有表演團體演出，詳情可上官網（http://taipeicitypapago.tw/）查詢。
總統府有表演 行政院送禮物
北市共有六十一處古蹟與博物館在古蹟日開放參觀，包括總統府、行政院、國史館、台北賓館、監察院、台灣師範教育館、郵政博物館北門分館、建中紅樓、國父紀念館、歷史博物館、二二八國家紀念館、自來水博物館、台灣藝術教育館、中山基督長老教會、梁實秋故居等。總統府於今天上午八點開放至下午四點，還有表演可看；行政院開放時間為上午八點卅分至下午四點卅分，入場者可獲小禮物；國史館、台北賓館、前日軍衛戍醫院北投分院、陽明書屋、台北市鄉土教育中心、欽差行台等處也將發送小禮物；樂埔町、一號糧倉、陳德星堂等，則有導覽活動。
另外，文獻館將在廿四日推出六色路線導覽的「史蹟大會師」活動，紅代表西門町、橙代表大龍峒、黃為台北府城、綠為艋舺一帶、藍為南門、紫為古老文化傳說，如導覽凱達格蘭文化館、天狗庵遺址等。其中，紅、綠路線有親子、手語導覽，橙、紫有親子導覽，黃色則有英語導覽服務。十月一日至十一月廿六日，每週六有「史蹟半日遊」活動，規劃十二條主題路線、共卅四場次導覽。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
林洲民臉書 颱風夜翻遠雄舊帳
遠雄回應 7日後未再行文市府北市府八日接受遠雄「遲來善意」，雙方暫緩解約。但前天颱風夜，北市府災害應變中心一級開設的同時，都發局長林洲民於凌…
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 騎士遭捲車底 17人抬車救命
- 暈車藥成分似感冒藥 使用前宜諮詢
- 要賣東京黨產 國民黨：沒人出價
- 感覺紀事簿 貓餐廳
- 女星爆乳比基尼秀美肌 「胸」到新加玻
- 教育新南向 泰台商與3所大學簽產學合作
- 監院前院長媳婦 賣地被騙2千萬
- 淡水河水高漲 北市大同、新北三重新店警戒
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 黨工考績獎金 國民黨將恢復發放
- 赴歐瘋狂踢館 羽球流浪新視野
- 東港七角頭再聚王爺廟 就為了「祂」
- 星期專論》一個外國記者眼中的台灣
- 白內障阿嬤被當失智 術後人生變光明
- 中嘉案關鍵爭議 就怕中資裹糖衣操控媒體
- 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
- 大潤發宅配員自轟不治 追凶槍來源
- 微小說 午夜之海
- 兆豐案向上究責 曾張恐陷風暴
- 社子島工廠惡火 抽取基隆河灌救
- 中國擱淺貨輪續漏油 金門海灘毀容
- 擁槍彈藏警背心 動機不單純
- 米亞星世界：2016.9/18～9/24
- 賣住戶個資給房仲 貪保全被訴
- 《颱風受災戶》Matzka掃到颱風尾 航班取消回不了家
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pulitzer-winning playwright Edward Albee dies at 88
- 中秋假期「連烤」 牡蠣價翻倍漲
- 形同實質放水 黃國昌批林全向徐旭東低頭
- 台北風雨夜 賓士撞小黃釀1死5傷
- 小小說 寫作的理由
- 日媒爆料 陽岱鋼可能挑戰大聯盟
- 男外遇生子 竟PO臉書放閃
- 度咕撞死人 聯結車司機判1年
- 化療戀上癌友 人夫租屋當炮房
- 遇詐賣場 「HITO本舖」竄升榜首
- 自由廣場》鋒哥 棒球黑暗期的鋒芒
- 陸軍擬購120輛M1A1 軍方內部有「異」見
- 雙颱農損逾8億 水果恐一路貴到明年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉古蹟日免費參觀 北市61處今開放
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分