〈中部〉交通事故死亡 自行車佔5％
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市自行車肇事案件居高不下，近年不但每年都超過兩千件，死亡人數更佔所有交通事故死亡人數五％以上，審計部要求市府檢討。市議員認為，應擴充專用道、建置專屬號誌燈「小綠車」等，降低事故率；警察局表示，事故案件已呈現逐年遞減的趨勢。
審計部要求市府檢討
台中市自一○二年起，每年自行車事故案件皆超過兩千件，逾三千人傷亡。其中，一○四年發生二一七八件，造成七人死亡、三○五八人受傷，死亡人數佔當年度交通事故死亡總人數五％。肇事主因包括未注意車前狀況、未依規定讓車、違反交通號誌等。
審計部最新發布的一○四年度台中市地方總決算審核報告也指出，台中市自行車違規案件頻仍，市府應加強自行車交通法規宣導，同時研擬防制自行車事故策略，以保障民眾生命財產安全。
議員：專用道不完善
市議員江肇國表示，外界一直以為騎單車較安全與健康，所以看到事故死亡數據都嚇了一跳；而意外頻傳的主因應是自行車專用道建置不夠完善，民眾必須緊鄰公車、機車騎乘自行車，當然危險。
他說，為降低行車事故，市府應通盤檢討目前的自行車路網，擴充自行車專用道數量，並加強法規宣導，釐清汽機車、自行車及行人的路權與道路使用觀念，減少遺憾發生。
市議員楊典忠認為，台中市「自行車三六九計畫」iBike已建置一○○站，但現有道路紅綠燈或行人號誌卻讓單車族莫衷一是。為確保單車族安全，應仿效台北、高雄、台南、彰化設置自行車「小綠車」專用號誌，如果「小綠車」在各縣市已越來越普遍，台中市沒理由跟不上其他縣市。
警察局：已逐年遞減
警察局表示，防制自行車事故已被列為重點執行項目，過去三年的相關事故統計，呈現逐年遞減趨勢，顯示防制措施已獲得成效。觀旅局說，針對常發生車禍的路段，將透過專案檢討，經由減緩坡度等方式，降低事故發生。
交通局指出，目前與捷安特公司合約有規範iBike妥善率，確保堪用車在一定比率以上。
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