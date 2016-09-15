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〈中部〉豐原鐮村里真奇「廟」 土地公廟走歐日風

2016-09-15

金陵祠前設日式鳥居牌樓

〔記者李忠憲／台中報導〕你有見過走歐日風的土地公廟嗎？豐原區鐮村里有三間土地公廟，金陵祠、金古祠前設日式鳥居的牌樓，後山腳土地公廟前面主體則採罕見的歐洲巴洛克式建築，均是一九三○年代日治時期建造完成，十分特別。

豐原區鐮村里因西邊有旱溪，東有金崠山，北有烏牛欄溪，南與新田里相接，依山傍水，農作物盛產，加上風水獨特，當地聚落在此發源，將它稱為「金谷」。

由於當地十分適合種植稻作，在習俗上都會在水田邊蓋土地公廟，幾乎每家每戶都有，最後因時代變遷，小廟送神後拆除，留下大廟讓街坊鄰居上香祈福，也常為當地聚集中心。其中，金陵祠和金古祠採日式「鳥居」風格的牌樓，後山腳土地公廟則是採巴洛克歐式建築，十分特殊。

後山腳土地公廟巴洛克式

鐮村社區發展協會前總幹事林格充說，金陵祠設置於一九三六年，門前「鳥居」造型的牌樓上頭寫著「湖光天遠」，右側有當年捐地蓋廟地主林慶通名字，背面中央為「劍氣繞陵」；廟主體上方使用五方佛帽造型，拱門則用老鷹形，並有三幅對聯。現場放有一對石燈籠，採日本雪見形，十分特別，建造石材至今都看不到歲月痕跡；一旁則立了一塊「村社神道彰功碑」大石碑，背面以篆書寫有「福祠頌」。

林格充說，金古祠原為庄尾土地公廟，一九二六年遭人毀損，兩年後由當地仕紳林慶通、曾盛方等集資擴建完成。一九三二年在廟前豎立狀似鳥居的牌樓，並題「自力更生」勉勵居民。

鐮村里長林隆源表示，後山腳土地公廟則是一九三二年由林祚漢、林壬癸、林慶財等為發起人捐獻土地重新修建，是一座風格特殊的巴洛克式建築，全台尚屬罕見。廟後方建有客家化胎，顯現出本庄民眾原是客家移民，此廟也是早期最重要的信仰中心。

民眾若有興趣了解，可與他聯繫，並可透過社區好讚APP軟體或專人導覽聽取詳細解說。

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  • 豐原鐮村里金陵祠，主體上方呈現五方佛帽。（記者李忠憲攝）

    豐原鐮村里金陵祠，主體上方呈現五方佛帽。（記者李忠憲攝）

  • 豐原鐮村里後山腳土地公廟前面採巴洛克歐式建築，十分特別。（記者李忠憲攝）

    豐原鐮村里後山腳土地公廟前面採巴洛克歐式建築，十分特別。（記者李忠憲攝）

  • 豐原鐮村里金陵祠，前有近似日式鳥居的牌樓。（記者李忠憲攝）

    豐原鐮村里金陵祠，前有近似日式鳥居的牌樓。（記者李忠憲攝）

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