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〈南部〉寶可夢高捷版 「高捷戀旅」實境APP上陣

2016-09-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司昨發表「高捷戀旅」品牌意象，涵蓋五大影音主題，率先上陣的擴充實境尋標APP，需使用手機到七個車站找尋高捷少女角色，玩法如同寶可夢，被形容是寶可夢高捷版！

繼以高捷少女為主軸發展出的動漫、主題曲、電玩等系列產品，高捷昨再發表「高捷戀旅」，呈現與美國toii虛擬玩具實驗室團隊合作成果。

高捷說明，高捷戀旅以城市為出發點，流行元素為推廣力量，結合擴增實境、APP程式等科技，內容涵蓋擴充實境APP、RAP流行音樂、微電影、手機貼圖及動漫等五大主題，將分五波陸續推出。

第一個上陣的「擴充實境尋標APP」，高捷少女全體角色將分別現身左營、中央公園、草衙、小港國際機場、鹽埕埔、大東及大寮等七站，玩家可先下載軟體後再到車站搜尋。

完成任務 可換3D一卡通

toii團隊示範玩法，可用手機視窗截圖和少女合照，還可跟少女對話，完成所有任務後，可至高捷左營站旅遊諮詢處或美麗島站商品館，兌換首創立體3D高捷少女一卡通（限量四百張、換完為止），玩法跟寶可夢類似，只是區域需在高捷車站。

高捷也預告，後續將推出高捷戀旅單曲RAP-E.P、高捷首位喵星人─喵阿才貼圖、高捷男角K.M.B（高捷男孩）現身，最後將以微電影將傳說的浪漫化成永恆。此外，高捷昨日也將小丸子許願箱六萬餘元，全數捐給高市社會局，由社會局長姚雨靜代為接受。

高捷表示，捷運生活化始終是高捷經營方向，希望車站成為有趣活潑的生活遊樂場。

活動詳情可上網www.metro-romance.com或高雄捷運官方粉絲團http://www.facebook.com/krtco/查詢。

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  • 高捷戀旅第一檔擴充實境尋標APP昨上陣，被形容為寶可夢高捷版，圖為現場示範玩法。 （記者王榮祥攝）

    高捷戀旅第一檔擴充實境尋標APP昨上陣，被形容為寶可夢高捷版，圖為現場示範玩法。 （記者王榮祥攝）

  • 高捷擴充實境尋標APP截圖。（記者王榮祥攝）

    高捷擴充實境尋標APP截圖。（記者王榮祥攝）

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標題：〈南部〉寶可夢高捷版 「高捷戀旅」實境APP上陣


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