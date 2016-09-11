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〈北部〉噶瑪蘭人未正名 宜花東代表促修法

2016-09-11

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜、花、東三縣市的噶瑪蘭人代表，昨到宜蘭縣政府，提出「即刻修法，還我族群身分」訴求，縣長林聰賢允諾代為向中央反映，建請修法解套。

蘭陽平原是噶瑪蘭人原鄉，兩百多年前漢人入蘭開墾後，多數族人遷到花、東一帶定居，留在宜蘭的後裔幾乎福佬化，相關文化遺址也不多，縣府多年前在昔日聚落五結鄉流流社建造噶瑪蘭家屋，傳承族人傳統工藝技術。

還我族群身分 林聰賢：建請中央修法解套

行政院在民國九十一年宣布噶瑪蘭是台灣原住民第十一族，十四年來，宜蘭縣竟無人登記為噶瑪蘭人，當年正名活動被質疑有名無實；噶瑪蘭族復名推動召集人潘朝成，穿著瀕臨失傳傳統服飾，帶領壯圍鄉東港村長潘建淵、五結鄉流流社耆老林天成及花、東族人，攜帶寫給總統蔡英文的陳情書，由林聰賢代表接下。

潘朝成說，宜蘭縣噶瑪蘭人未能回復族籍，卡在原民會九十年頒訂的原住民身分法，把噶瑪蘭人在內的平埔族排除在外，造成族人不能取得原住民身分和族別登記，形成種族偏見與歧視，違反憲法對原住民身分的保障。

潘朝成希望原民會、內政部立即修法，凡在日治時期直系血親族別登記為「熟」者，或能提出證明，均應承認並恢復其族群身分，藉以表達實質認可尊重，盼所有族人能在明年噶瑪蘭正名運動三十週年取得族籍。

林聰賢說，宜蘭縣是噶瑪蘭人的故鄉，族人所提之事，涉及中央修法層面，宜蘭縣政府會轉達意見，建議中央相關部會重視；縣府民政處說，將評估在族人身分註記噶瑪蘭族的可行性。

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  • 宜、花、東三縣市噶瑪蘭人代表，向宜蘭縣長林聰賢（右二）遞交陳情書，提出「即刻修法，還我族群身分」訴求。（記者江志雄攝）

    宜、花、東三縣市噶瑪蘭人代表，向宜蘭縣長林聰賢（右二）遞交陳情書，提出「即刻修法，還我族群身分」訴求。（記者江志雄攝）

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