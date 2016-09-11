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〈北部〉大溪高中建圖資大樓 鄭文燦：擬增市圖分館

2016-09-11

〔記者周敏鴻／大溪報導〕市長鄭文燦昨視察大溪高中教學圖資大樓新建及設備工程，他表示，因空間足夠，將研議增設「市立圖書館大溪高中分館」的可行性，引進文化局等局處的資源，讓當地學生、居民有更好的閱讀空間。

大溪高中教學圖資大樓新建及設備工程在今年三月廿八日開工，工程費一億三千四百餘萬元，預計明年九月完工啟用，目前工程進度約廿五％，稍稍超前。

鄭文燦昨視察後表示，一到三樓是圖書館、四樓是專科教室、五樓是多功能的多媒體演藝廳，演藝廳未來可供地方作為大型展演空間，一到三樓圖書館空間也夠大，應該增設「市立圖書館大溪高中分館」，方便當地民眾前來閱讀。

大溪高中目前有卅三班、一千兩百多名學生，鄭文燦說，市府將教育資源充實市立高中的軟硬體設備，就是希望市立高中未來的素質愈來愈高，帶動學生們的優異表現，讓市立高中成為學生與家長心目中的好選擇。

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  • 大溪高中教學圖資大樓預計明年9月完工啟用。（記者周敏鴻攝）

    大溪高中教學圖資大樓預計明年9月完工啟用。（記者周敏鴻攝）

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