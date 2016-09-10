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〈北部〉冬山車站周邊環境三不管 鄉代：有辱美名

2016-09-10

〔記者江志雄／冬山報導〕冬山鄉民代表楊弘旻批評冬山火車站周邊雜草叢生、花草枯萎，環境欠缺妥善管理，有辱全國最美車站美名，遊客看了也直搖頭；縣府工旅處允諾派員定期清理，未來將由專人負責或環保志工認養。

冬山火車站設計成高架式瓜棚造型，現代感十足，被定位為休閒觀光車站，站內風箏造型座椅獨具巧思，新站體不僅成為地標，假日常吸引遊客朝聖，騎鐵馬造訪冬山火車站，更是熱門遊憩路線。

楊弘旻最近接獲村民反映，車站附近環境凌亂不堪，各單位互踢皮球淪為三不管地帶，對此頗有怨言；他昨天走訪冬山火車站，目睹車站外廣場有零星垃圾，綠地雜草長得跟人一樣高，花草沒有灌溉而枯死，質疑投入鉅資打造的車站，後續管理竟是如此，抨擊主管機關袖手旁觀。

「請拿出具體作為！」楊弘旻說，冬山火車站環境雖有冬山村長林松輝帶領居民協助養護，但主管機關不能置身事外，必須建立常態性管理機制，落實養護工作，不要讓美麗車站蒙塵。

林姓遊客說，冬山火車站遠近馳名，一家人慕名而來，在站區猛拍照，不料走出車站後，周邊廣場雜草、枯死花卉，對照漂亮站體顯得不搭調，是美中不足之處。

縣府工商旅遊處回應，宜蘭環保立縣，縣府很重視環境清潔，冬山火車站廣場環境問題，工旅處將派員打理，接續的維護作業，要請專人負責或協調環保志工認養，會再進一步評估找出可行方式，做好維管工作。

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  • 冬山火車站周邊花卉枯死，鄉民代表楊弘旻批欠缺妥善管理，有辱全國最美車站美名。（記者江志雄攝）

    冬山火車站周邊花卉枯死，鄉民代表楊弘旻批欠缺妥善管理，有辱全國最美車站美名。（記者江志雄攝）

  • 冬山火車站瓜棚造型站體，被譽為全國最美車站。（記者江志雄攝）

    冬山火車站瓜棚造型站體，被譽為全國最美車站。（記者江志雄攝）

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