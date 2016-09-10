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〈北部〉北臺八縣市 共推公有房舍太陽光電

2016-09-10

區域合作 拚綠色經濟

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕北臺區域發展推動委員會昨天在新竹市召開副首長會議，共同就去年簽署的北臺永續發展合作宣言內容，盤點綠能產業推動成果，並決議合作推動「公有房舍設置太陽光電發展系統」及建立「低碳旅遊路線」，做為北臺八縣市共同行動方案。

北臺區域發展推動委員會由新竹市、台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣及苗栗縣聯合組成的已邁入第十三年，今年由新竹市擔任主政縣市。

新竹市長林智堅說，強化「區域治理」模式是趨勢，更是突破地方治理效能的必要途徑。新竹市將偕同北臺所有縣市夥伴，與中央積極合作，共同為「綠色經濟」成長模式努力。

林智堅說，新竹市正配合各項「國家型綠能低碳計畫」及新竹高科技產業的優勢，結合產、學、研界資源，推動各項智慧綠色科技應用，已完成兩萬兩千五百多盞LED路燈汰換，平均每年節省電費三千四百多萬元。

此外，新竹市政府成立太陽光電政策推動小組，全力發展太陽能、風力等綠色能源產業，盼盡速達成「低碳永續、非核家園」的目標。

市府也擬訂「新竹市既有建築物屋頂設置太陽光電設施辦法草案」，推出「中小企業奠基貸款及策略性貸款專案」、「新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業」，鼓勵企業以太陽光電系統發電，讓新竹市成為陽光綠能城市。

新竹市市管公有房舍及校園約四十三處，總面積約九萬兩千平方公尺，未來將採公開標租方式，活化公有房地閒置空間設置太陽光電發電系統，營造陽光綠能校園，提供北臺縣市參考交流。

整合景點 低碳旅遊趣

低碳排放永續家園方面，鼓勵民眾選擇自行車、電動機車做為交通工具，推行低碳綠色運輸，並整合北臺八縣市觀光景點及自行車路網，打造北臺低碳生活圈，提升綠色經濟的能量，發展旅遊與文化觀光產業，產生加值效益。

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