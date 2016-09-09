〈台北都會〉蔣渭水精神 歷史教材應加強
記者翁聿煌／專題報導
蔣渭水的孫子蔣朝根說，蔣渭水是台灣歷史上，少數能被現在藍、綠雙方推崇的人物，可惜在台灣的歷史教材中，對蔣渭水的思想和論述不足，希望能推廣蔣渭水精神，讓台灣人更加認識蔣渭水。
兩傳世之作 少有聽聞
蔣朝根說，蔣渭水最重要的兩篇傳世之作，一篇名為〈臨床講義〉，以醫師專業對「名叫台灣的患者的診斷」，一針見血描繪出台灣人面對日本殖民統治，缺乏國族認同與自覺，以及他對台灣人增長見識的期待。
蔣渭水在〈臨床講義〉中指出，台灣在鄭成功時期，體質尚屬健壯，清朝之後，「因受政策毒害，身體逐漸衰弱，意志薄弱，品行卑劣，節操低下」。
蔣渭水認為，主要問題出於「智識的營養不良」，需要大量的「正規學校教育、補習（社會）教育、幼稚園教育、圖書館和讀報社」。另一篇是一九二三年〈廣義的衛生論〉，提醒台灣民眾不能只注意身體的衛生，也要注重政治的衛生，「不應容許執政者做出不衛生的事」。
前監委黃煌雄在一九七六年為蔣渭水寫傳，他在二○○六年的新版序中提到，國民黨政府來台後，為維持一黨獨大和社會穩定，對台灣近代民族運動視為禁忌，所以歷史教科書中，對蔣渭水的描述僅有隻字片語，只強調他「尊崇孫中山先生的學說」；蔣朝根說，戰後台灣出生的民眾，少有人聽聞過蔣渭水的〈臨床講義〉和〈廣義的衛生論〉，更遑論認識到蔣渭水對台灣的貢獻。
直到二○○○年陳水扁執政後，蔣渭水被正式紀念，名言「同胞須團結，團結真有力」更被許多政治人物引用。國民黨敗選後，思考到與台灣的連結不夠，也跟著尊崇蔣渭水；台北市長柯文哲與蔣渭水同樣由醫轉政，更是兩度前往蔣渭水墓園，在〈臨床講義〉的碑文下閱讀沉思，期許能完成其未竟志業。
看更多！請加入自由時報粉絲團
籌設十幾年的「台灣電影文化園區—國家電影中心」終於向前邁進一步，今天（九日）新北市長朱立倫將與文化部長鄭麗君簽約，並邀請多名資深電影工作者見…
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- 浮世男女 鬈髮男與女孩還有狗
- 台南藏金閣拍賣會明登場 百餘件家具供競標
- 《手作美學 職人之包》耐磨公事包
- 證券行情表、證券表格
- 全產總批勞動部立法效率差
- 黨產會推定10年來不當收入達149億？國民黨：未審先判
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 退職3年才能赴中 馮明珠急改成3個月
- 小英座車升級引關注 周刊爆楊國強恐提前下台！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to axe holiday bonuses
- 百公斤胖妹1人飾3角 裝正妹詐宅男4年
- 烏坎民選村官 林祖戀認了收賄
- 不滿職務調整？ 現役軍人到總統府陳情遭帶離
- 《競逐男配角》鄭人碩三喜臨門 陳奕終於等到了
- 自由談》大火來了，媽媽快逃！
- 自由廣場》從許厝遷校談「工業城市」治理
- 台鐵萬華站女學生落軌命危 影響1250人已恢復正常
- 基本工資立法 將明訂調漲指標
- 性侵繼女偷拍 不從就PO網
- 3毒蟲拿破燈管 搶加油站
- 北韓今早規模5.3強震 南韓：試核造成「人工地震」
- 從0到360萬的喜悅 李宗賢用棒子回應
- 章魚哥vs.烏賊哥
- 自由廣場》912 你嘛幫幫忙
- 美網》小威4強爆冷出局 無緣第23冠讓出球后寶座
- 洋基橫掃藍鳥 季後賽有希望
- 自由廣場》蔡總統治國該學陳市長
- 《切換風格 瞬間騷包》有時這樣、有時那樣，以對比色彩製造驚喜！
- 癡漢偷胸罩內褲 酷妹屋外吊內褲引誘他
- 《切換風格 瞬間騷包》肩背帶 男女神百搭
- 為公義求心安// 退休教師劉明新放棄18趴
- 柯P為何同意續蓋大巨蛋？ 不蓋的結果不利於市府...
- 台家盟成立 有進步的家長才有成功的教改
- 奧運》假搶劫事件 美金牌泳將遭禁賽罰10萬美金
- 基本工資調漲五％ 工總：比ＧＤＰ 高好幾倍
- 《手作美學 職人之包》輕量針織包
- 樂陞庫藏股起跑 股價持續上漲
- MLB》超罕見！ 投手犯規竟掉2分（影音）
標題：〈台北都會〉蔣渭水精神 歷史教材應加強
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email