〈台北都會〉蔣渭水精神 歷史教材應加強

2016-09-09

記者翁聿煌／專題報導

蔣渭水的孫子蔣朝根說，蔣渭水是台灣歷史上，少數能被現在藍、綠雙方推崇的人物，可惜在台灣的歷史教材中，對蔣渭水的思想和論述不足，希望能推廣蔣渭水精神，讓台灣人更加認識蔣渭水。

兩傳世之作 少有聽聞

蔣朝根說，蔣渭水最重要的兩篇傳世之作，一篇名為〈臨床講義〉，以醫師專業對「名叫台灣的患者的診斷」，一針見血描繪出台灣人面對日本殖民統治，缺乏國族認同與自覺，以及他對台灣人增長見識的期待。

蔣渭水在〈臨床講義〉中指出，台灣在鄭成功時期，體質尚屬健壯，清朝之後，「因受政策毒害，身體逐漸衰弱，意志薄弱，品行卑劣，節操低下」。

蔣渭水認為，主要問題出於「智識的營養不良」，需要大量的「正規學校教育、補習（社會）教育、幼稚園教育、圖書館和讀報社」。另一篇是一九二三年〈廣義的衛生論〉，提醒台灣民眾不能只注意身體的衛生，也要注重政治的衛生，「不應容許執政者做出不衛生的事」。

前監委黃煌雄在一九七六年為蔣渭水寫傳，他在二○○六年的新版序中提到，國民黨政府來台後，為維持一黨獨大和社會穩定，對台灣近代民族運動視為禁忌，所以歷史教科書中，對蔣渭水的描述僅有隻字片語，只強調他「尊崇孫中山先生的學說」；蔣朝根說，戰後台灣出生的民眾，少有人聽聞過蔣渭水的〈臨床講義〉和〈廣義的衛生論〉，更遑論認識到蔣渭水對台灣的貢獻。

直到二○○○年陳水扁執政後，蔣渭水被正式紀念，名言「同胞須團結，團結真有力」更被許多政治人物引用。國民黨敗選後，思考到與台灣的連結不夠，也跟著尊崇蔣渭水；台北市長柯文哲與蔣渭水同樣由醫轉政，更是兩度前往蔣渭水墓園，在〈臨床講義〉的碑文下閱讀沉思，期許能完成其未竟志業。