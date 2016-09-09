〈台北都會〉生態社子島開發 挨批缺農業區
2016-09-09
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市都市計畫委員會昨第三度審查社子島開發案，居民、里長親自到場旁聽，福安里長謝文加出面懇求委員主持公道，指目前政府擬定規劃的濕地公園面積過大；多名都市計畫委員亦關注產業發展方向，指責市府對社子島未規劃農業區，與「生態社子島」印象違背。副市長林欽榮則回應，社子島該規劃多大農業區塊仍有討論空間，市府將保留足夠空間的綠地用來調節。
針對社子島未來產業如何規劃，產業發展局調查指，社子島共有三七七戶農戶，其中有六成受訪農戶表示待社子島開發完成後，已無意願繼續務農，而有八成農戶不願意換回農業區土地，加上去年社子島蔬菜總收量，占比不到全市總收量的○．○一％，因此未來發展構想中，並未規劃農業區。
都市計畫委員則認為，社子島開發主題為生態，卻未規劃農業區，邏輯上相當弔詭，建議市府在仍有居民願意換回農業區土地情況下，盡快滿足其需求；亦有委員直指，產發局當前規劃與生態社子島方向完全相反。
謝文加再度到場抱怨，指市府已分別在社子大橋、富州里周邊各規劃八公頃與四公頃的濕地公園，如今又在島中央規劃四十九公頃的濕地公園，單純作為公園太過浪費。
市府將保留空間調節
林欽榮表示，四十九公頃的中央生態公園規劃不會只是濕地，市府願意保留其用於農耕的機會，這部分將會有調節空間。
產發局長林崇傑說，社子島開發完成至少在十年後，屆時市場需求變動仍無法掌握，因此還是會保留各種可能性和彈性，若居民仍有農耕訴求，市府也會保留部分空間，並進場調查所需農業範圍有多大。
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