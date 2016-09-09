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〈北部〉青溪特區動工 將闢18條道路

2016-09-09

〔記者陳昀、李容萍／綜合報導〕桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區昨動工，市長鄭文燦表示，該區位於春日路及三民路交通樞紐，未來將成為桃園的「青溪特區」，是繼藝文特區、中路特區、經國特區以外第四個亮點，民光路、民光東路也會在明年十一月前打通，並興建橫跨東門溪的春曉橋。

鄭文燦指出，重劃工程將闢建十八條道路、五座親水公園、四座橋樑、一所學校、一間派出所；市府將配合重劃完成公共設施，進行南崁溪親水公園斷點整合，一路串連桃園、南崁、蘆竹，並整治東門溪，從朝陽公園串連到南崁溪。

該區為自辦市地重劃，由地主組成重劃會配合市府政策整合規劃，重劃會理事長、麗寶集團董事長吳寶田表示，開發過程不會讓地主出錢，地主分配的土地比率高達五十六．九％，維護地主的權益。

楊梅自強街拓寬 通車

另外，楊梅區公所改善台一線與中山里自強街的淹水問題，並配合楊梅都市計畫道路開闢，編列七百多萬元增設二百五十公尺長的雨水下水道，自強街也配合拓寬成十二公尺道路，解決淹水問題也疏導交通，昨舉辦完工典禮。

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  • 桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區動工，市長鄭文燦表示，該區將成為桃園的「青溪特區」，也是桃園第四個亮點。（記者陳昀攝）

    桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區動工，市長鄭文燦表示，該區將成為桃園的「青溪特區」，也是桃園第四個亮點。（記者陳昀攝）

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