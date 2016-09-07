〈中部〉《再會啦！地平線》迎鐵路高架化 樂團寫歌邀唱

2016-09-07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化工程將於九月底進行第一階段通車，鐵路將從平面改為高架，進入新的里程碑。台中在地樂團「椅子」為此寫了一首台語歌曲「再會啦！地平線」，並與台中文史復興組合合作，邀請民眾十七日下午到台中火車站前廣場大合唱這首歌曲，向火車在地面奔馳的畫面告別。

台中鐵路高架化工程北起豐原站以北一．九公里，南迄大慶站以南一．四公里，將現有鐵路改建為高架，全長廿一．七公里。豐原、潭子、太原、台中、大慶等五座改建的車站將在九月底通車，栗林、頭家厝、松竹、精武、五權等五座新建車站則於明年三月通車。

「椅子」樂團為了紀念民眾熟悉火車在地面行駛的畫面，特別寫了歌曲「再會啦！地平線」，歌詞描述小孩坐在爸爸肩膀看火車駛過、青年離家打拚等情景，並反覆唱著「再會啦！地平線」。

台中文史復興組合正舉辦「告別台中地平線」，邀請民眾在這段時間用文字、照片、影片等方式，在臉書活動專頁和火車站道別；台中文史復興組合也與「椅子」樂團合作，十七日下午三時卅分在台中火車站前廣場，要和愛好鐵道者大合唱「再會啦！地平線」。