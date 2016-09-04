〈台北都會〉攔查幼童交通車 揪出3輛違規

2016-09-04

〔記者郭安家／台北報導〕台北市教育局為維護學幼童上下學安全，聯合新北市教育局於雙北鄰接地區實施擴大攔檢，了解接送車是否合法，北市教育局增加兩組人力分別於北投區及士林區密集攔查，桃園市教育局也現場觀摩攔查作業，共攔查廿四輛，查獲三輛違規，包括北市一輛、新北市兩輛。

教育局表示，違規態樣包括駕駛持普通駕照、幼童車載送七歲以上國小學童及補習班車輛未核備，監理所人員依規定裁罰，另外，教育局也針對駕駛持普通駕照違規項目，以違反台北市學生及幼童交通車管理自治條例裁罰九千元。

教育局、交通警察大隊及台北市區監理所成立聯合稽查小組，截至今年八月總計進行路邊攔查六十四次，攔查北市車輛一百六十輛，查獲違規十五輛，違規率九．三％，其中重大違規態樣以「幼童專用車載送國小學童」及「補習班以未經核准車輛載送學幼童」最多。