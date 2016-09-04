〈台北都會〉自備飲料杯 注意慎選材質

2016-09-04

〔記者謝佳君／台北報導〕自備飲料杯不僅做環保，還要慎選材質顧健康！環保意識覺醒及政策推動下，不少民眾購買飲料開始自備環保杯；不過台北市衛生局提醒，不同材質的環保杯有其特性，民眾應根據盛裝物的特性如酸性飲料、熱飲等慎選環保杯，才能喝得安心又環保！

衛生局表示，目前市售一次性冷飲杯材質多以聚乳酸（ＰＬＡ）為主，熱飲則以紙杯（內含聚乙烯ＰＥ淋膜）為主，兩者均耐酸鹼。不過ＰＬＡ只耐熱到五十度，僅適合盛裝冷飲；ＰＥ淋膜則可耐熱七十至一百一十度。但之前曾發生業者使用不耐酸的聚苯乙烯（ＰＳ）材質杯蓋盛裝柳橙汁，結果竟溶出大洞，嚇壞消費者。

衛生局食品藥物管理處處長王明理指出，常見重複性使用塑膠環保杯材質為聚碳纖維（ＰＣ），如奶瓶、運動水壺、水杯等，可耐高溫達一百廿至一百卅度，雖曾傳出恐釋出雙酚Ａ，干擾人體荷爾蒙平衡狀態，但衛生局曾試驗ＰＣ材質奶瓶不會輕易溶出雙酚Ａ，民眾不須過度恐慌，但業者仍應充分告知風險。

至於熱飲不少民眾會選擇使用不鏽鋼材質，基本上不鏽鋼耐熱又耐腐蝕，一般酸性飲料均可盛裝，除非遇極酸物質才可能釋出有害物質。

不過，王明理也提醒，要慎選標示為三○四以上系列、適合做食品容器的不鏽鋼杯或保溫瓶，過去曾發生業者使用二○○系列的不鏽鋼便當盒，遇熱易釋出重金屬錳，也容易生鏽，且仍應注意使用期限及是否已鏽蝕，適時更換。

另外，陶瓷環保杯同時兼具耐酸鹼及耐高溫等特性，只是有容易損壞的疑慮，而玻璃相較於陶瓷，又更容易碎裂。因此民眾可根據不同需求選擇合適的環保杯，衛生局也提醒，若容器出現刮痕或磨損時應立即更換，避免孳生細菌、變色或溶出有疑慮的物質。