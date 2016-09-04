〈北部〉護理之家11人上吐下瀉 疑食皿器具汙染
2016-09-04
〔記者李容萍、謝武雄／綜合報導〕大溪區瑞源里的「元福護理之家」，二日晚上有十一位住友接受鼻胃管灌食牛奶後，突然出現腹瀉、嘔吐症狀，經消防隊員送醫，幸好病況穩定，已有四人出院；市府衛生局昨到護理之家、醫院調查原因，初步懷疑是食皿器具受到汙染，才造成疑似群聚感染事件。
衛生局調查，這處機構一到三樓共收治六十七人，訪談護理人員八人及照顧服務員十九人都無腸胃道不適症狀，已針對病患及機構工作人員採集檢體送驗。
這十一位被送醫的住友都是在一樓接受鼻胃管灌食牛奶，但在管灌過程中，疑似有人未洗手、未留食物檢體等多項缺失，管灌的食皿器具使用地下水洗滌後採自然陰乾方式，也缺少消毒步驟，懷疑是食皿器具受汙染才引發急性腸胃炎。
衛生局已抽驗剩餘的管灌奶粉、機構用水，釐清感染來源，並要求每天用漂白水進行環境消毒，再持續監測後續個案狀況及檢體送驗結果。
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護理之家11人上吐下瀉 疑食皿器具汙染
大溪區瑞源里的「元福護理之家」，二日晚上有十一位住友接受鼻胃管灌食牛奶後，突然出現腹瀉、嘔吐症狀，經消防隊員送醫，幸好病況穩定，已有四人出院…
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