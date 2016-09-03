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〈北部〉北埔忠恕堂修復 開放預約參觀

2016-09-03

〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣北埔鄉歷史建築忠恕堂已完成修復，昨天啟用。它具有洋風圍牆及特殊角度的門樓，曾是地方知名地標，重新開放後，即日起免費接受團體預約參觀。

昨天出席啟用儀式的客委會主委李永得說，浪漫台三線的新政策是搶救古蹟、整修老宅，讓台三線的文化資產可以永久傳承下去。

新竹縣長邱鏡淳說，忠恕堂修復工程竣工後，結合附近的金廣福、姜阿新洋樓、天水堂、慈天宮等老建築，讓台三線沿線景點更豐富多元化，帶動地方繁榮發展。

縣府文化局說，建於一九二二年的忠恕堂年久失修，民國九十四年登錄為新竹縣歷史建築物，九十五年獲客家委員會補助二百萬元，進行調查研究及緊急搶修工程，一○三年再獲客委會補助二千三百二十五萬元、所有權人自籌四百四十二萬元進行修復，成功保存這棟深具代表性的建築。

忠恕堂修復後，也成為金廣福文教基金會新址，即日起接受團體預約參觀，開放時間為每日上午九點到十二點、下午一點半到四點半，每週二休息，預約傳真電話：（￼）580-3907。

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  • 新竹縣歷史建築北埔鄉忠恕堂昨天修復完工啟用，即日起接受團體預約參觀。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣歷史建築北埔鄉忠恕堂昨天修復完工啟用，即日起接受團體預約參觀。（記者蔡孟尚攝）

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標題：〈北部〉北埔忠恕堂修復 開放預約參觀


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