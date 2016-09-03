〈北部〉北埔忠恕堂修復 開放預約參觀
2016-09-03
〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣北埔鄉歷史建築忠恕堂已完成修復，昨天啟用。它具有洋風圍牆及特殊角度的門樓，曾是地方知名地標，重新開放後，即日起免費接受團體預約參觀。
昨天出席啟用儀式的客委會主委李永得說，浪漫台三線的新政策是搶救古蹟、整修老宅，讓台三線的文化資產可以永久傳承下去。
新竹縣長邱鏡淳說，忠恕堂修復工程竣工後，結合附近的金廣福、姜阿新洋樓、天水堂、慈天宮等老建築，讓台三線沿線景點更豐富多元化，帶動地方繁榮發展。
縣府文化局說，建於一九二二年的忠恕堂年久失修，民國九十四年登錄為新竹縣歷史建築物，九十五年獲客家委員會補助二百萬元，進行調查研究及緊急搶修工程，一○三年再獲客委會補助二千三百二十五萬元、所有權人自籌四百四十二萬元進行修復，成功保存這棟深具代表性的建築。
忠恕堂修復後，也成為金廣福文教基金會新址，即日起接受團體預約參觀，開放時間為每日上午九點到十二點、下午一點半到四點半，每週二休息，預約傳真電話：（￼）580-3907。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
內灣線傳10月減班 地方反彈
盛傳砍內灣發車首班車…
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 奈及利亞軍方 確認博科聖地首腦已死亡
- 猥褻離家少女 男判5年
- 《使徒》賣太好想演續集 張家輝：可多死幾次
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 連2月強勁數字後 美國8月非農就業趨緩
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 自由廣場》高三亂象
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 學生舉台灣布條遭奪毀 滅火器：人民有表達自由
- 微散文 正常了
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 節儉圖書館員奉獻50年 死後捐出1億給學校
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 掉髮怎麼辦？ 專家這樣說...
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 藍營批房屋稅找小民開刀 南市府：不應譁眾取寵
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 林萬億：九三遊行訴求 標的不明
- 《百變天后 靚顏嫩步》艾莉西亞薇坎德 ‧基礎保養
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 中職》花一個半月 台灣隊長楊岱均生涯首安出爐
- 社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- 開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日
- 美升息機率降 歐股隨全球股市走強
- 社會住宅將保留逾30%給弱勢者
- 自由廣場》因應歐巴馬拒售潛艦
- 威力不輸卡比獸 林泓育滿貫砲震撼萬人
- 林美秀造人計畫告急 白歆惠允借小孩滾床
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 杭州G20前夕 白宮迎中國異議人士
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉北埔忠恕堂修復 開放預約參觀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分