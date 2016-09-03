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〈中部〉YouBike免費一小時 彰化站前搶光

2016-09-03

〔記者湯世名／彰化報導〕這不是抓寶！YouBike大當機後終於修復，昨、今兩天全台六縣市YouBike每次租借第一個小時免費，彰化縣最大站─彰化火車站前廣場昨天上學、上班時間，湧入爆滿的學生族、上班族爭搶YouBike，爆發搶車大戰，上百輛YouBike瞬間秒殺搶光，不知情的民眾以為「這麼早就在抓寶？」工作人員趕緊補車，站區擠滿等著借車人潮。

YouBike日前要更新台中、彰化地區停車柱系統，卻因版本受損，連累全台場站，不能借車，讓不少上學、上班族無法租借，經搶修修復後，YouBike也提出優惠方案，宣布從昨天起連二天，全台六縣市YouBike會員每次租借第一個小時免費，第二小時起才依原費率計費。

昨天上午七時，彰化火車站前廣場YouBike站區，湧入爆滿的學生族、上班族搶著騎YouBike，大家手持感應卡在感應介面刷卡後，急忙從車柱內拉出YouBike騎車離去，整個站區擠滿搶車大軍，上百輛YouBike瞬間秒殺借光，向隅的學生、上班族只好在一旁等候，由工作人員補車後，又出現搶車畫面。

有學生認為，第一小時免費的補償方案雖然不錯，但才二天太少了；另有上班族說，並不會太在意是否每次租借的第一個小時免費，「有車可以騎就好。」

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  • 昨天彰化火車站前廣場學生族、上班族大軍，爭搶YouBike騎乘，場面壯觀。（記者湯世名攝）

    昨天彰化火車站前廣場學生族、上班族大軍，爭搶YouBike騎乘，場面壯觀。（記者湯世名攝）

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