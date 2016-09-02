〈北部〉教練被禁賽 平鎮高中恐缺席黑豹旗

2016-09-02

教練團指未收到處分書

〔記者陳昀／桃園報導〕以平鎮高中棒球隊為主體的台灣青棒隊參加ＬＬＢ亞太區青棒錦標賽時，教練團被ＬＬＢ總會認定違反教練精神、禁賽至年底，棒球協會七月十八日決議加重處分禁賽一年，但至今還沒發出正式處分書，三名教練無從申訴，而有台灣甲子園之稱的黑豹旗全國高中棒球大賽七日就截止報名，平鎮高中棒球隊恐將因此缺席。

台灣青棒代表隊顧問張滄彬表示，目前教練團只收到一份七月十八日的棒協會議紀錄副本，主旨為請教育部體育署「鑒核」吳柏宏、藍文成與曾偉誠三名教練禁賽一年處分，但不確定體育署是否已「鑒核」通過，也不知道這是否為正式處分書。

體育署競技運動組表示已於七月廿八日備查該紙會議紀錄並回文給棒協，體育署尊重棒協技術委員會的專業，不干涉禁賽處分。

棒協：副本等同通知

棒協秘書長林宗成表示，協會發給校方的會議紀錄副本，已等同通知教練處分情形，校方可直接發文申訴。

總教練吳柏宏說，不願影響隊員參加比賽權益，但若沒有給予正式處分書和申訴辦法，臨時找不熟悉隊員的其他教練帶隊參加黑豹旗賽也難以調度，希望棒協儘快發出正式處分，給他們申訴機會，或至少讓另兩名教練能帶隊參賽。

平鎮高中棒球隊李姓家長表示，教練每天在球場上帶領球員揮汗如雨，現在卻申訴無門，讓家長們都看不下去。