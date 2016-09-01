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〈南部〉《南迴搞軌案更二審》李泰安及兩侄 判賠台鐵5096萬

2016-09-01

〔記者鮑建信、王秀亭／綜合報導〕台鐵南迴翻車求償官司，高雄高分院昨更二審宣判，認為「○三一七」莒光號翻車，為李雙全、李泰安兄弟共謀，由於李雙全死亡，因此判決其兩子和李泰安連帶賠償台鐵五千零九十六萬元，仍可上訴最高法院。

據了解，九十四年三月間，台鐵職員李雙全欲以製造火車出軌手法，殺害妻子陳氏紅琛，意圖詐領保險金，並在六月廿一日涉嫌破壞南迴鐵路鐵軌，造成自強號翻車，但因不嚴重而未得逞。

九十五年三月，陳氏欲回越南探親，李找胞兄李泰安共謀，並在同月十七日破壞南迴內獅段鐵軌，導致莒光號翻車，陳氏經送醫急救不治。

台灣鐵路局提起附帶民事賠償，被告為李泰安和李雙全的兩名兒子，求償總金額共六千兩百卅八萬元，大致分為機務、工務、電務和運務四部分，其中又以車廂毀損、修護費用佔大多數。

自強號翻車部分，由於無法證明是李雙全所為，業經最高法院判決免賠確定；但莒光號翻車部分，高雄高分院更二審認定為李氏兄弟共謀，判決李泰安和李雙全兩名兒子連帶賠償五千多萬元，並以兩個兒子的繼承遺產範圍為限。

李泰安妻吳春芳得知後，回應「不知道」後，隨即拉下鐵門。其鄰居聽聞後，驚訝表示「這麼多錢怎麼還得完」，李泰安入監後，吳春芳獨力照顧李雙全的兩個兒子及自己的兩個兒子，那麼辛苦還要還這麼多錢。

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  • 吳春芳得知高雄高分院更二審判決李泰安和李雙全兩名兒子，連帶賠償五千多萬元後，立即拉下柑仔店的鐵門。（記者王秀亭攝）

    吳春芳得知高雄高分院更二審判決李泰安和李雙全兩名兒子，連帶賠償五千多萬元後，立即拉下柑仔店的鐵門。（記者王秀亭攝）

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