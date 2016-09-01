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〈台北都會〉新北文旦柚上市 甜度高品質歷年最佳

2016-09-01

颱風少 日照充足

〔記者鍾泓良／新北報導〕今年初出現霸王級寒流，文旦柚花開得不整齊，農業局請桃園區農業改良場與嘉義大學協助農友，透過修剪枝條與營養補充雙管齊下維繫產量，近一個月文旦柚成熟期，北部日照充足少雨，使得文旦柚品質優良，但因市場量稍微減少，價錢約成長一成，依不同品質等級，每一台斤約從五十元到一百五十元。

中秋佳節將至，農業局昨天召開記者會推廣新北文旦柚，邀請飯店師傅將文旦柚變成精緻的「寶可夢」果雕。農業局長李玟表示，農業局請桃園區農業改良場與嘉義大學園藝學系名譽教授呂明雄協助，透過修枝與補充營養受損的柚子樹。

量稍減 價漲一成

八里農會推廣部主任黃梓雄表示，因為市場量稍微減少，價錢約成長一成，依不同品質等級，每一台斤約從五十元到一百五十元。八里柚子果農林炳昌提到，除了今年寒害，去年夏天多強颱也影響果樹產量，然而今年北部颱風少又遇到乾旱，日照充足少雨，所以今年的柚子比較甜，品質更是歷年來最好的。

新北市文旦柚主要栽培於八里、淡水、林口等區，全市產值約五億，有別於其他縣市產區，新北的文旦柚果形較短胖呈紡錘型，吃起來口感酸甜，接近柚子原來味道。農業局輔導農民安全用藥觀念，八里區文旦柚產銷班皆取得吉園圃安全蔬果標章，符合安全用藥規範，並通過各項農藥殘留檢驗。

農業局九月十日、十一日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北有寶柚，美味安心GO」。現場有最優質的文旦柚，還有釣文旦、疊文旦；另外配合抓寶熱潮，展售會期間在現場設置寶可夢撒花補給站，歡迎民眾在抓寶同時，也將新北市最優質的文旦柚帶回家。

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  • 農業局與八里區農會邀請飯店果雕師傅，將文旦柚變身成寶可夢「卡比獸」、「大蔥鴨」。（記者鍾泓良攝）

    農業局與八里區農會邀請飯店果雕師傅，將文旦柚變身成寶可夢「卡比獸」、「大蔥鴨」。（記者鍾泓良攝）

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