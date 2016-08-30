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〈北部〉鐵路地下化 市長：平鎮將設站

2016-08-30

〔記者周敏鴻、陳昀／綜合報導〕市長鄭文燦昨天到平鎮區視察地方建設，他表示，目前鐵路地下化正進行複審程序，屆時將增設平鎮站，平鎮站也是鐵路地下化第一站，可帶動平鎮區的發展，市府也會評估新增轉運中心，讓居民通行更加方便。

鄭文燦昨天視察平鎮區的平興暨宋屋里、復興暨復旦里、義興里等三處集會所，要求無障礙電梯設施盡快完工，他表示，既有設施的活化政策會持續推動，包括平鎮、大溪區公所都將增設電梯等無障礙設施。

另外，鄭文燦也出席「全民合作、百年好『河』」的河川認養表揚大會表示，目前主要河川及海岸線認養率約四十一．六％，希望今年底達到六十％認養率目標，透過政府、企業與巡守隊的合作來共同守護河川，未來達到百分百的認養率。

市府環保局透過河川認養評比原則，今年評選出和椿科技、華亞科技、清淨海生技、欣興電子（蘆竹二廠）、錦美紙業、台灣山葉機車、友達光電華亞廠、永豐餘公司新屋廠與台電大潭發電廠等九家優選企業。

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