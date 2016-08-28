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〈台北都會〉今晚別錯過 金星與木星相鄰

2016-08-28

〔記者梁珮綺／台北報導〕今天傍晚記得抬頭！只要往西邊望，就能看到緊緊相連的金星與木星，如果錯過，下次要等到金星合木星（雙星相鄰），就要等到二○六五年。北市天文館表示，金星、木星今天傍晚目視差距約半個拳頭，找到金星（天空最亮的星星）後，就能往右下角找次亮的木星。此外，水星、火星、土星也會在旁，五顆行星同時現身。

今天清晨六點，金星、木星僅相距○．○七度，是最靠近的一次，也是自千禧年五月十七日以來最接近的一次（當年為○．○一度），可惜是白天，所以看不到，傍晚六點四十分至七點，抬頭往西邊仰角五至十度低空觀看，也能看到雙星相鄰，約相差○．五度，下次要再看到金星合木星的景象，就要等到二○六五年十一月廿二日。

天文館指出，金星合木星的景象非常容易觀察，一般相機也可捕捉，對準行星後，用腳架把相機固定住，開啟自拍模式或防手震模式即可。

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