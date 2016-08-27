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〈北部〉牆面彩繪 郵輪海洋生物吸睛

2016-08-27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕快開學了，民進黨基隆市黨部主委也是市議員陳東財和中興國小學生、社區居民，為校門口黑漆漆斑駁的社區擋土牆，畫上大郵輪、燈塔和美麗海洋生物，亮麗迎接新學期。

市長林右昌昨天和中興國小的學生一起完成最後一部分彩繪工程，他說，很高興看到社區阿公阿嬤和小朋友們，以簡單的方式美化牆面，基隆市要變乾淨、美麗的城市，就從這些小地方著手，逐漸改善城市環境景觀，也希望民眾大家動手改善居家周邊的環境。

市議員陳東財說，中興國小校門口有面社區的擋土牆，老舊斑駁，居民及老師向他反映，該處離市黨部僅二百公尺，因此他邀請從事室內設計的基隆子弟李火明設計改造牆面。

他們先清洗黑漆漆、長青苔的牆面，社區志工重新粉刷，中興國小五年級師生和社區民眾彩繪，畫上了最夯的大郵輪、帆船，還有海龜、魚等海洋生物，基隆多雨，美麗的雨傘和雨鞋也躍上牆面，很有基隆味。

設計師李火明說，他們所使用的都是環保漆，無毒也不怕水，只要清洗一下就可以恢復原有的亮麗。前天已有眼尖的民眾，跑來打卡，跟雨傘、郵輪合照，附近居民看到成果，也希望旁邊的牆面也一併彩繪。

中興國小的小朋友也很高興，小朋友說，第一次在牆上作畫，很好玩，學校開學時，大家就可以看到這美麗的牆，他要向其他學生說「這是我們畫的」。

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  • 設計師李火明（右）為中興國小前牆面設計大郵輪，學童很開心。 （記者盧賢秀攝）

    設計師李火明（右）為中興國小前牆面設計大郵輪，學童很開心。 （記者盧賢秀攝）

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