| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉運捷三鶯線得標廠商 議員質疑資格

2016-08-26

〔記者何玉華／新北報導〕捷運三鶯線發包過程，外界質疑不斷，新北市議員李婉鈺昨天召開記者會，強調以她的工程背景，加上諸多文件佐證，認為招標過程疑雲重重，質疑「最有利標到底是對特定廠商最有利？還是對人民最有利？」三鶯工務所主任張壯習出席說明，李婉鈺仍有諸多質疑，雙方自說自話，沒有交集。

捷運局解釋 雙方各執一詞

李婉鈺對得標廠商義商安薩爾多、日商日立及榮工工程團隊提出的質疑包括：安薩爾多沒有實質完工的工程實績，投標資格不符；安薩爾多整體報價高於未得標的西門子，兩者總預算相差高達十三億餘元；榮工工程近來執行的工程品質不佳等，但捷運局卻屢次為安薩爾多護航，分階段解釋來解圍。

張壯習解釋，資格審查以中文為主，結標後，因應外界對機電廠商的疑慮，派人到安卡拉求證，確認全機電系統點移交給營運業者，在國內已是進行初、履勘階段，確有工程實績；兩家報價計算基礎不同，無法比較。李婉鈺則質疑應依招標文件標準審查，非在履約階段檢驗；雙方各執一詞，你來我往自說自話。

此外，李婉鈺不滿，兩個月來一再要求提供安薩爾多資格審查的通訊式型車監控ＣＢＴＣ系統證明文件，捷運局卻一再以秘密文件拒絕提供，幸好她仍能透過管道取得。張壯習解釋，依政府採購法第卅四條，廠商招標文件應予保密；李婉鈺則反駁，該法亦明載公務使用除外，提供議員質詢屬公務使用。

廣告
  • 議員李婉鈺（右）質疑捷運三鶯線發包過程疑點重重，一旁的捷運局三鶯工務所主任張壯習（左）加以說明，雙方你來我往，各執一詞。（記者何玉華攝）

    議員李婉鈺（右）質疑捷運三鶯線發包過程疑點重重，一旁的捷運局三鶯工務所主任張壯習（左）加以說明，雙方你來我往，各執一詞。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三鶯線
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
淡水金色水岸 街道「好詩意」

「二○一六淡水福爾摩莎國際詩歌節」將於九月二日舉行開幕式，風球詩社、淡水文化基金會已率先在淡水金色水岸沿線建構「詩」的空間樣貌，把「水岸詩展…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：〈台北都會〉運捷三鶯線得標廠商 議員質疑資格


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.