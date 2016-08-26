〈台北都會〉運捷三鶯線得標廠商 議員質疑資格
2016-08-26
〔記者何玉華／新北報導〕捷運三鶯線發包過程，外界質疑不斷，新北市議員李婉鈺昨天召開記者會，強調以她的工程背景，加上諸多文件佐證，認為招標過程疑雲重重，質疑「最有利標到底是對特定廠商最有利？還是對人民最有利？」三鶯工務所主任張壯習出席說明，李婉鈺仍有諸多質疑，雙方自說自話，沒有交集。
捷運局解釋 雙方各執一詞
李婉鈺對得標廠商義商安薩爾多、日商日立及榮工工程團隊提出的質疑包括：安薩爾多沒有實質完工的工程實績，投標資格不符；安薩爾多整體報價高於未得標的西門子，兩者總預算相差高達十三億餘元；榮工工程近來執行的工程品質不佳等，但捷運局卻屢次為安薩爾多護航，分階段解釋來解圍。
張壯習解釋，資格審查以中文為主，結標後，因應外界對機電廠商的疑慮，派人到安卡拉求證，確認全機電系統點移交給營運業者，在國內已是進行初、履勘階段，確有工程實績；兩家報價計算基礎不同，無法比較。李婉鈺則質疑應依招標文件標準審查，非在履約階段檢驗；雙方各執一詞，你來我往自說自話。
此外，李婉鈺不滿，兩個月來一再要求提供安薩爾多資格審查的通訊式型車監控ＣＢＴＣ系統證明文件，捷運局卻一再以秘密文件拒絕提供，幸好她仍能透過管道取得。張壯習解釋，依政府採購法第卅四條，廠商招標文件應予保密；李婉鈺則反駁，該法亦明載公務使用除外，提供議員質詢屬公務使用。
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