華航勞資爭議 機師首度罷工演練

2019-02-06

〔記者鄭瑋奇、姚介修／綜合報導〕桃園市機師職業工會日前宣布不排除在春節連假期間重啟罷工，並於昨日進行首次罷工演練，引發不少華航旅客憂心行程變動，交通部長林佳龍昨則表示，已請華航就機師工會訴求展開勞資協商。另華航也已研擬因應機師罷工的對策，包含調整航班、放大機型與尋求天合聯盟友航協助等。

林佳龍要求雙方對話 以旅客權益國人飛安為優先

林佳龍指出，對話是解決事情的開始，相信目前雙方主張，應該能夠凝聚共識，並呼籲華航管理階層跟工會代表，在處理勞資爭議時，都能以旅客權益及國人飛安為最優先考慮，儘快讓事件圓滿落幕。

不過，華航董事長何煖軒傳達願與工會談談遭拒，機師工會理事長李信燕強調，除非有第三方具公信單位主持大局，否則已無誠信基礎，工會不可能單獨跟華航協商。

華航逾九百位機師是機師工會會員，機師工會昨下午五點進行首次罷工演練，要會員二十四小時內回傳「檢定證」或「護照」照片給工會，至昨晚七點四十五分，超過半數回傳；演練目的在於確定會員可即時接獲工會指令、回覆。

華航表示，若機師真的發動罷工，已針對不同情境訂有多套應變計畫，會盡最大努力將旅客如期送到目的地，包含減少替代性較高航班，提高人力有效利用，設法放大機型，增加供給座位數，還會尋求同為天合聯盟的友航協助放大機型、簽轉旅客等，目前有飛台灣的天合聯盟航空公司，包含荷蘭航空、法國航空、大韓航空、越南航空、中國東方航空、廈門航空等。

桃園機場昨運作順暢，但華航機師可能罷工一事仍造成不少緊張，很多華航旅客出發前頻頻詢問是否可以順利回國，華航主管也密切注意相關動向，不敢大意。

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