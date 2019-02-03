過年宅在家更該動 5招皮拉提斯甩油

2019-02-03

記者吳亮儀／台北報導

歲末年終一連串聚餐，加上進入農曆春節連假，許多人在這段期間大吃大喝、容易變胖，其實在家可以藉由簡單的皮拉提斯動作，來達到增肌減脂的效果。

台北醫學大學附設醫院復健醫學部主任康峻宏說，皮拉提斯主要訓練肌力，若人的肌力狀況不錯時，再搭配運動，消耗熱量的速度會更快，減重也會因此更容易，同時較可避免運動傷害。

搭配重力球增肌減脂

北醫附醫醫療顧問群組與君蔚皮拉提斯會館建教合作，提供5項增肌減脂動作讓民眾參考，利用500公克的重量小球，或是裝水的寶特瓶代替，搭配各式皮拉提斯動作，就能夠達到效果，是簡單好操作的全身性運動。

一、後傾腹斜

預備姿勢：坐在墊子上，右手拿球，另一顆放在腰後。

動作：身體順著球面向右旋轉，右手向外張開。

次數：每次雙邊各10下。

訓練部位：腹肌、腹斜肌、手臂。

二、臀背延伸

預備姿勢：趴著，手抓球向下伸長。

動作：雙手向後下延伸，背部拉起；下肢伸直，臀部收緊抬腿。

次數：每次做20下。

訓練部位：背部、手臂、臀肌。

三、直背深蹲

預備姿勢：雙腳張開略比髖部寬，雙手抓球。

動作：背打直靠牆向下蹲，同時雙手臂向外張開；蹲下的高低依個人能力而定。

次數：每次做20下。

訓練部位：臀部、大腿、手臂。

四、弓步蹲

預備姿勢：腳張開與髖部同寬，前後腳站立，雙手抓球。

動作：背打直向下蹲，同時雙手臂向後拉開。

次數：每次做20下。

訓練部位：臀部、大腿、肩背。

五、側拋延伸

預備姿勢：站姿，雙手抓球向上舉高。

動作：身體直立，骨盆盡量維持原位，手臂在頭部左右兩邊，軀幹左右側彎。

次數：每次左右做20下。

訓練部位：側腰、手臂、臀部。

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