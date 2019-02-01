定期篩檢 可降低大腸癌發生率

2019-02-01

記者吳亮儀／台北報導

大腸癌長年蟬聯國人十大癌症首位，不過狀況已有改善。國民健康署統計，大腸癌標準化發生率自2014年起已連續兩年下降，比較2016年與2015年數據，男性每10萬人減少2.8人，女性則減少0.8人；進一步研究發現，若篩檢率提高到60%，則可降低36%的死亡率。

國健署透過資料分析發現，有接受篩檢跟沒接受篩檢的民眾，比較兩者死於大腸癌的風險，結果顯示，若篩檢率為21.4%，定期複篩率為30%時，即可降低10%的死亡風險；若篩檢率能達40%，在同樣的複篩率下，可降低23%的死亡率；若篩檢率達60%，則可降低36%的死亡率。

發生率連2年下降

國健署總結，民眾若願意定期接受大腸癌篩檢，可以降低癌症發生率及死亡。

國健署癌症防治組組長吳建遠指出，自2010年起全面推動大腸癌篩檢後，早期發現癌前病變及初期癌症，並早期治療下，大腸癌標準化發生率已連續2年下降。

春節假期快到了，國健署長王英偉建議，年菜可選擇多用當季新鮮食材，增加蔬菜水果量，減少加工肉品及紅肉的攝取，並改以汆燙水煮取代不健康又高熱量的烹調方式，把握少油、少鹽、少糖的要訣，並掌握三要訣包括健康飲食、規律運動、定期篩檢。

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