中藥茶飲＋穴位熱敷 新春上桌出遊沒煩惱

2019-02-01

文／陳玟

年節將至，佳翰興奮地規劃著年假行程，但想起去年和朋友徹夜通宵打麻將，隔天出遊又塞在車陣中，玩了兩天下來就感到肩頸僵硬、小腿抽筋痠痛的經驗，讓他心生卻步。

肩頸僵硬、肌肉痠痛、抽筋，都是臨床很常見的肌肉、筋膜問題，發生的原因與姿勢不良、過度使用、運動傷害或是平時缺乏運動而突然過度活動等因素有關。

中醫認為，多與內在的氣血耗傷及外在的風寒濕熱之邪有關，導致體內經絡壅塞瘀滯、筋脈關節失於濡養而出現症狀。筋膜、肌肉需要充分滋養才能強健有力、活動自如，但長時間使用超過負荷，會使筋肉處於緊張狀態，導致肢體關節周圍的軟組織循環不佳，因而疲勞受傷。

中醫會使用養血滋陰、溫通經脈、活血行氣等藥物幫助氣血調和，疏通經絡達到緩解肌肉筋膜不適的作用。

除了藥物使用外，可再搭配穴位熱敷按摩，在開車前，先按摩承山穴、承筋穴、足三里，左右各3分鐘，改善經絡氣血運行，預防抽筋；久坐後可用熱毛巾、熱敷墊或徒手按壓風池穴、肩井穴、大椎穴幫助舒緩肩頸不適。

建議民眾可以在打麻將前或是開車出遊前先準備一壺「舒頸鬆筋茶」，組成為白芍20g、炙甘草10g、木瓜15g、桂枝10g、葛根10g、大棗5枚、枸杞10g，使用1000CC的水，先浸泡藥材30分鐘，以大火煮沸後，再以小火煎煮20分鐘，一天飲用300-500CC即可。幫助預防及緩解因久坐而出現下肢循環不良、肩頸腰背痠痛、腳抽筋的情形；平時有這些不適症狀者也可以飲用。

（作者為林口長庚紀念醫院中醫內科主治醫師）

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