初一到初三走國五 行車時間恐多4倍

2019-02-01

〔記者鄭瑋奇、陳宜加、謝君臨／綜合報導〕明（二）日起就是春節九天連假，高公局預估，今天下班時段就會出現首波南下返鄉車潮；今年春節連假長達九天，南下返鄉因有二月二日、三日、四日（除夕）三天可分散車潮，估不會有集中南返情況。但在初一至初三期間，國道南下國一楊梅至新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國三三鶯至關西、茄冬至西濱、烏日至霧峰；國五南港系統至坪林等路段，是重點壅塞路段，出遊行車時間最多恐是平常日的五倍。

初二回娘家則會是春節期間南下最大量，預估達七十一百萬車公里，是平日交通量的一．七倍。

高公局表示，春節初四開工後，雖還有初五、初六兩天假期，但民眾北上返工仍習慣集中初三、初四，今年國道雙向最大交通量仍預計會出現在初三，預期達一百四十百萬車公里，有望破一○五年初三的一百三十九百萬車公里，創下交通量歷史新高；北上最大量則預估出現在初四，北上達七十六百萬車公里。高公局呼籲，短程車輛不要走國道、改行駛地方道路。

桃機航班暴增 多用網路報到、自助託運

春節疏運起跑，桃園機場也將迎接運量高峰，今天、明天預估各增一百多架次起降，旅客量估可達十四．七萬人次。

為紓解人潮，桃機尖峰時段安檢、出境證照查驗全線開放，呼籲旅客使用網路報到、自助行李託運等智慧化設施。客運巴士業者將依載運情況隨時彈性增派車班。

而為提供台東往返蘭嶼的交通需求，航港局副組長陳一平昨表示，從二月五日起，每天至少有一船班，七至九日一天則有二班往返，冬季船班從今年元月開始，由每週二班增為三班，維護居民「行」的權益。

陳一平指出，蘭嶼距離台東約四十九浬，航程時間約兩小時，冬季十月至隔年三月因東北季風影響，旅客人數減少，業者經營意願較低，所以透過基本航次補貼。

春節天氣與空氣品質預報

春節國道疏運措施

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