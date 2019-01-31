中國漁船越界 查扣銷毀5公斤豬肉

2019-01-31

〔記者吳昇儒、簡惠茹／綜合報導〕基隆海巡隊日前查獲中國籍漁船於彭佳嶼東北十八．二浬處越界捕魚，船上起出一．五噸漁獲及五．七二公斤豬肉，通報動植物防疫檢疫局人員進入船艙消毒，立即將豬肉銷毀。

基隆海巡隊指出，中國籍「閩晉漁○五八一二」號漁船，去年十二月十七日從晉江市深滬港出港，隔天就越界捕魚被逮，海巡隊將陳姓船長等十四名中國籍漁工帶回調查，發現該船竟有十二次被巡防艇驅離紀錄，便予重罰二四○萬元。

昨日上午十時許，海巡人員確認該船已繳二四○萬元罰鍰，便會同基隆市政府執行切割、破壞船上機具，並連同漁具、魚網一併沒入，隨即將船上十四人連同漁船驅逐出境。

帶北京烤鴨入境 台灣客挨罰3萬

另一方面，本國籍阮姓旅客昨晚自北京入境桃園機場時，在託運行李中攜帶二．二公斤烤鴨，卻未依規定申報丟棄，被依違反動物傳染病防治條例規定裁罰三萬元。

中國稱豬瘟沒蔓延 我籲公布疫情

對於中國非洲豬瘟疫情，中國國台辦發言人馬曉光稱疫情沒有流行蔓延，也已加強對兩岸往來旅客宣導。農委會主委陳吉仲回應表示，中國如果認為疫情已經控制，是否能第一時間公布疫情資訊給亞洲國家，也請主動管控旅客不要攜帶肉製品出境。

蘇揆感謝旅行業盡到宣導防疫責任

蘇貞昌日前要求交通部研議罰則，旅行團旅客夾帶肉品入境，旅行社及導遊要負連帶責任，他昨天則強調，他也特別注意到，這段期間以來，團客並沒有發現有攜帶肉品進來，感謝旅行業者和帶團人員都有盡到宣導責任，大家一起積極防疫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/