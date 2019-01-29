《健康書摘》PM2.5、霧霾威脅大 「求生指南」問世

2019-01-29

記者羅碧／台北報導

近年來，PM2.5和霧霾對人體的危害，國人已耳熟能詳，但是要如何做，才能遠離空汙，吸進健康空氣？國內肺癌權威和環境醫學專家攜手合寫了《空汙世代的肺部養護全書：PM2.5、霧霾威脅下，口罩族的求生指南》，教民眾揮別空汙從辦公室、居家、運動、飲食、通勤面著手。

此書由台大醫院胸腔外科主任陳晉興和台大職業醫學與工業衛生研究所所長陳保中共同撰寫。

陳晉興醫師直言，空汙問題無法在短時間內解決，不可能不出門、不呼吸，最簡單的自我防護方式就是戴上口罩。考慮舒適性和過濾效果，醫療用的外科口罩只要正確配戴，就能達到7、8成的過濾效果，足以預防日常生活中的空汙危害。若能找到適合自己臉型，密合度高、立體剪裁的口罩則過濾效果更好。

陳保中教授提醒，室內空間如果通風換氣量不足，容易累積汙物，導致室內空氣品質惡化，可能刺激眼、鼻、喉嚨，引發氣喘等健康問題。從1970年代起，這些相關症狀定義為「病態大樓症候群」，其中最大的受害者是兒童，研究指出，全球每年因室內空汙而死於氣喘的有10萬人，其中35%是兒童。

陳保中表示，很多人會買室內空氣清淨機，卻忽略了應該先解決家裡的潮濕問題，所以在他家必備的是除濕機和濕度計，反而沒有空氣清淨機。

陳保中說，研究發現，台灣兒童的呼吸道疾病、過敏和濕度高度相關，元凶就是黴菌，只要濕度大於60%就容易長黴菌，因此濕度應控制在40-60%；同時雜物要常清，灰塵要勤掃；空汙嚴重時要緊閉門窗，但室內通風換氣也一樣重要。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/