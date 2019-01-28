「高中學習歷程」系統曝光 宛如臉書、IG

2019-01-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕一○八年新課綱重要關鍵「高中學習歷程檔案」模組首曝光！

升學成績50％將採計檔案

十二年國教新課綱今年上路，首批適用的高一生，未來升學成績五十％將採計「高中學習歷程檔案」，開發教授已給高中生測試，得到如臉書、ＩＧ般的簡單操作；高中端期待開設「桌遊設計」課來充實檔案；大學端則盼系統更精準分析，找出真正的「學習潛力股」。

記錄個人成果 供大學參考

教育部規劃，要求高中生需建立三年的學習歷程檔案，更規定大學招生必須採計檔案，占比至少一半，藉此呼應高中教學期待，擺脫過往「一試定江山」的聯考思維。

而暨南國際大學受託，由教授洪政欣開發系統模組，公版雛型大致底定，內可連結高中學務系統，取得學業成績、幹部紀錄等資料，並開發簡單易懂的輸入方式，讓學生只要上傳照片、文字、影像等，就能記錄自己三年的課程學習成效、多元表現等，例如出國比賽拿獎盃，就可立即拍照上傳，等到升學時再挑選較好作品供大學教授參考。

前導試用 學生都說很簡單

洪政欣還說，系統今年八月會全面上路，已有一、兩百校前導試用，學生都說「很簡單」。此外，系統強調大數據，不僅在未來可累積各高中畢業生表現，還能連結網路資訊，比對學生文字、報告是否抄襲，從高中就培養學術倫理觀念。

該檔案包含基本資料、修課紀錄、校內幹部等，而高中生則需每學期上傳三篇課程學習成果，三年共十八篇，這部分可努力寫，而升大學時最多只能挑最精彩的三篇送給志願科系；另有多元學習欄位，則可填入志工服務、競賽奪獎等，升大學最多看十個；自傳也需在系統書寫，但可搭配上述的個人成果，避免流水帳，建議高中生可模仿求職自薦般，吸引大學教授眼球。

大學招聯會召集人、清大校長賀陳弘說，記錄學生三年完整學習，也可呈現弱勢學生求學艱辛，讓大學教授找出努力向上的績優股，達到公平正義、教育翻轉。

高中盼開設桌遊、程式設計

基隆市八斗高中校長黃致誠也說，學生上傳成果需由教師審批，可增加可信度；新制更促使各校開發新課程，如校內已推「桌遊設計」、「程式設計製造者」等，打造獨特學習成效。

交通大學教務長盧鴻興認為，學習歷程可反映其學習態度，看出學生是「長跑型」或「短跑衝刺型」，科系再依此來尋求合適人才；台灣師範大學教務長陳昭珍也說，過往高中生的備審資料難統計，新系統應可做到量化分析，讓大學找到想要的學生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/