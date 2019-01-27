校園霸凌 英研究:恐引發精神疾病

2019-01-27

文／柯俊銘

現今校園霸凌事件時有所聞，所謂「霸凌」指的是孩子間權力不平等的壓迫與欺凌，且不只是一次性，而是長時間且重複的惡意舉動。

一份近期發表在國外知名期刊《分子精神醫學》（Molecular Psychiatry）的報告指出，青少年若常遭受同儕霸凌，似乎會造成大腦結構上的改變，進而提高未來罹患精神疾病的風險。

此研究由英國倫敦國王學院神經科學專家艾琳．伯克．昆蘭（Erin Burke Quinlan）博士主持，研究團隊針對一項橫跨英、法、德等國縱貫性調查所獲得的部分資料進行整理，目的在探討霸凌對青少年大腦發育可能帶來的影響。

在這項研究中，納入分析的個案共有682名，他們分別於14歲、16歲與19歲時接受問卷訪談，主要在了解當事人是否有被霸凌的經驗和嚴重程度。另外，在14歲和19歲時也安排腦部造影檢查，藉以評估有無異常。

大腦在青春期面臨重組重要工程

結果發現，有36人長期遭受同儕霸凌。進一步統計顯示，相對於未經歷過霸凌或被霸凌程度輕微者，這些人大腦基底節處的尾狀核和殼核體積明顯比較小，這兩個區域的功能缺損已被確認和悲觀、分心，以及焦慮、憂鬱等負向情緒的出現有密切關聯。

研究者表示，青春期正是孩子身心漸臻於成熟的發展階段，此時大腦也面臨重組的重要工程，各區域之間的聯繫會大幅增加，而慢性霸凌衍生的器質性傷害實不容小覷，恐導致嚴重的心理健康問題。

有鑑於此，建議對於校園霸凌應落實三級預防，除透過教育宣導，讓孩子懂得自律與遭遇時如何求助外，家長、老師也要能提高警覺，發現後立即給予適當處置，並積極介入輔導，相信這樣才能發揮防微杜漸的效果，降低霸凌事件反覆發生的機率。

（作者為公職臨床心理師）

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