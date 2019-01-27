《健康聚寶盆》糖尿伯腳傷難癒合 動脈阻塞惹的禍

2019-01-27

文／鄭旭棠

72歲紀伯伯本身是糖尿病及腎臟病患者，日前因腳底受傷，傷口潰爛發臭，加上全身發燒畏寒，緊急安排急診住院接受清創手術，但術後換藥後發現傷口附近組織一直循環不佳，導致傷口沒有長肉跡象，之後會診心臟科醫師，安排下肢血管超音波檢查，證實為下肢動脈阻塞，透過心導管治療及家人用心換藥後，紀伯伯傷口總算順利恢復。

還有腎臟病 腳底傷口拖到潰瘍

台灣地區人口結構日益高齡化，慢性疾病已經成為健康照護的主軸，其中經常看到的慢性傷口，如壓瘡（褥瘡）、糖尿病合併足部潰瘍、靜脈曲張合併潰瘍傷口、末梢動脈阻塞合併潰瘍傷口，經常伴隨一個以上慢性疾病，不僅造成皮膚完整性受損，後續傷口處理與照護過程，更常耗費醫療資源，也造成病患及家屬深遠影響。

一般所謂的「慢性傷口」，是指任何傷口沒有依照預期的時間癒合，或是停留在某一個癒合過程超過4週以上，多數慢性傷口的發生與病患罹患長期慢性疾病有關，如壓瘡（褥瘡）是因病患身體突出的部位，長期處在壓力之下，沒有規律翻身減壓，再加上外界施加的摩擦壓力（如更換尿布或翻身時的拖和拉）所造成。

清創仍未癒 會診心臟科才發現

至於慢性靜脈曲張導致的高壓，則會誘發下肢靜脈潰瘍，以紀伯伯這次嚴重的下肢潰瘍為例，不僅是因為糖尿病易引發神經性潰瘍傷口，清創手術後，所安排的下肢動脈檢查，也發現有明顯的動脈阻塞，適時經心導管處理後，才打通下肢的阻塞動脈，讓足部的血流獲得明顯改善，傷口得以順利癒合。

不同急性傷口 處理要對症下藥

慢性傷口的形成原因、機轉和處理方式，與一般常見的急性傷口不同，臨床醫師需透過系統性的評估病患身體狀況，再與病患與家屬說明照護傷口的注意事項，才能讓傷口慢慢順利復原，過程雖然比較漫長，但才能真正對症下藥，一勞永逸。

（作者為亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師）

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