教部︰幼園推融入課程 中小學補助英語授課

2019-01-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對推動「雙語國家」，教育部已擬定計畫綱要，要培育雙語人才、啟動教育雙語活化，擬在幼兒園採英語融入教學，鼓勵中小學閱讀小說繪本、補助學科英語授課，高中職至大專開設專業職場英語，乃至結合科技，讓英語能在台灣生根。

教育部去年擬定「推動雙語國家計畫綱要」，分短期與中長期兩階段，預計針對學習動機、在地需求、科普運用、國際化、鬆綁法規等面向施行一年，後續視推行狀況來滾動式檢討。

短期措施鼓勵幼兒園將英語融入教保活動課程，中小學則推廣英語閱讀，如晨間閱讀小說及繪本，同時強化聽力及口說，也補助部分學科採英語授課，統籌編撰外國地理、歷史、數學及科學等雙語教材。

高職端則研發專業群科的實用英語，也鼓勵技專校院開設專業職場英語課程，補助大學成立全英語教學研究中心協助中小學英語教學；辦理在職教師全英語教學增能學分班及全英語師資培訓等。

教育部更整合各界網站及學習資源，透過科技強化平台、數位學伴、直播共學等方式發展雙語，拓展教育體系朝向國際化，如廣招國際學伴、鼓勵海外實習、強化國際學術交流等，並推動雙聯學制讓大專校院更有國際競爭力。

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