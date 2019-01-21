登記保障收入 菜農樂見新制

2019-01-21

〔記者林國賢、江志雄／綜合報導〕農委會將先針對高麗菜，推出「登記保障收入」；加入登記者在高麗菜盛產時，由政府以高於成本價收購，讓農民不會血本無歸。農民對新制表示歡迎，地方農會則提醒審慎訂定保障價格，更應有效去除大宗蔬菜過剩因素。

雲林鄭姓農民指出，該制度可以提高農民登記意願，因為現在登記制度頂多保障農民在耕鋤時每分地獲七千元補助，遠低於種植成本，登記意願不高。若收購價格足以保障一定的收益，農民會樂意配合。

宜蘭縣大同鄉四季村高麗菜農莊建康說，大同鄉四季、南山高冷蔬菜區栽種的蔬菜，成本高於平地產區。若遇上颱風侵襲，一年心血付諸東流，若豐收則是賣一斤賠一斤，盼登記制度確保價格，幫助菜農過個好生活。

二崙鄉農會秘書吳曜宇表示，農會贊成「保障收入」鼓勵農民登記，但遇到蔬菜盛產價格低迷時，是直接採購還是要求耕鋤？還有保障價格的訂定等配套，都必須慎思研議。

農會提醒勿因保障收入而搶種

吳曜宇說，確實做好登記及種植資訊披露，有助於避免生產過剩，保障收入也確實能提高農民登記意願，但會不會因為穩賺不賠，造成農民搶種？另供過於求是高麗菜等大宗蔬菜價格低迷主因，政府若只是「採購」，無法有效去除過剩因素，立即穩定菜價，應該是採用耕鋤減少蔬菜供應量，才能立竿見影，這都是農委會須思考問題。

成本、品質不同 應列入訂價考量

宜蘭縣三星地區農會總幹事謝志旭贊同高麗菜登記制構想，透過「保障收益」確保菜農權益，但指出各產地經營成本不同，品質也有落差，核准登記面積及保障價格如何制定？應交付討論，尋求共識再施行，避免衍生爭議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/