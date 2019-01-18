人瑞阿嬤髖部骨折 勇敢開刀復原快

2019-01-18

記者王俊忠／台南報導

99歲的莊阿嬤平日生活大多能自理，日前在家中摔倒後不良於行，即使旁人攙扶也無法站起，就醫後診斷為右側髖部轉子間骨折。阿嬤的家屬與醫師討論後，決定選擇手術治療，術後恢復良好，昨天醫療人員與她慶重生。

醫院辦百歲生日慶重生

台南市立安南醫院骨科醫師李威佑表示，術前為莊阿嬤進行心臟超音波等評估後，決定使用股骨髓內釘進行微創髖部骨折手術，最大的傷口4公分，3個傷口總長度約7公分，配合麻醉科醫師的術中管理，控制失血量，阿嬤術後狀況穩定，出院後開始復健，目前恢復良好。

李威佑指出，台灣逐漸步入高齡化社會，老年人跌倒骨折事件時有所聞。根據研究指出，髖部骨折通常會造成高罹病率與死亡率，其中約有30%的病人在受傷1年後死亡，但髖部骨折並非造成死亡的直接原因，反而是因為長期臥床引起的併發症，例如褥瘡、肺炎、下肢靜脈栓塞、泌尿道感染等。

研究也指出，手術治療的死亡率與併發症明顯低於保守治療，之後獨力行走的可能性也較高，所以現在針對老年人髖部骨折的治療方式，還是以手術為主，以減輕患者疼痛、減少臥床衍生的併發症，並儘早活動，恢復功能。

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