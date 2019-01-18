造謠漂死豬自導自演 鎖定4嫌 ／解禁！金門豬肉製品可銷台啦

2019-01-18

〔記者吳正庭、簡惠茹／綜合報導〕終於解禁！金門縣的豬肉及相關產品從昨天零時起解除禁令，可以輸往台灣本島，擔心「嘸人知」，金門縣長楊鎮浯昨特別到金門尚義機場宣傳，分送豬肉乾、肉鬆貢糖給旅客，呼籲安心享用。

日前有網友謠傳，金門漂死豬是政府自導自演等假消息，農委會防檢局長馮海東昨日表示，農委會已鎖定四名犯嫌、請警方追查，若確認犯嫌造謠屬實，將由縣市依動物傳染病防治法涉嫌散布不實疫情，開罰五萬元以上、一百萬元以下罰鍰 。

金門縣府表示，即日起包含廣東粥、燒餅、肉鬆貢糖、豬肉乾、宴菜、封肉、肉粽、七餅菜、肉焿麵、小籠包等豬肉相關製品，都可攜往台灣本島。

楊鎮浯表示，在農委會頒布禁令的這十四天，金門縣並未發生非洲豬瘟境內疫情，金門豬肉及肉製品被禁止銷台，是預防性作為，因為防疫視同作戰，為證明金門防疫也可以做到「固若金湯」，忍痛配合中央的禁令。

他說，金門豬肉被禁止銷台，業者損失的不止是這十四天的業績而已，很多本來在農曆春節的訂單都臨時被抽掉了。楊鎮浯還特別感謝金門業者以大局為重，在這段期間的犧牲、配合，他也呼籲台灣本島的民眾多多購買金門地區的各項特產。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/