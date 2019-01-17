「縮胃」半年瘦40公斤 胖妻「如釋重負」

2019-01-17

記者楊金城／台南報導

30歲的陳姓人妻身高156公分，原本體重58公斤，但因罹患多囊性卵巢症候群，兩年來體重直線飆升到104.4公斤，曾求助減重門診服藥和飲食、運動控制，一度減重20公斤，但後來仍失控，決定接受袖狀胃切除術（俗稱縮胃手術）後，半年來減了40公斤。

陳小姐目前體重64公斤，吃3顆水餃就飽了，每天少量多餐加上適度的營養補充及規律運動，昨天她高興地說：「如釋重負，健康回來了。」

多囊性卵巢症候群 造成體重飆升

台南佳里奇美醫院一般及消化系外科主治醫師曾建仁說，去年7月陳小姐就醫時，體重104.4公斤，BMI40.7，無糖尿病和重大疾病，因多囊性卵巢症候群造成經期不正常，體重飆升，與她討論後，採用袖狀胃切除手術，術後恢復情形良好，不僅成功瘦身，經期回復正常，也如願回到職場上班。

曾建仁說，外科減重手術主要有胃繞道手術、袖狀胃切除手術和可調式胃束帶手術三大類，其中以胃繞道手術的減重效果最好，但是手術比較複雜，術後併發症（1%-5%）及死亡率（0.3%-1%）較高，需長期補充營養素，術後如患胃癌不易早期發現。

袖狀胃切除術瘦身 經期回復正常

陳小姐接受的袖狀胃切除手術相對簡單，比胃繞道安全，則是將胃留下體積約100-150CC，切除的胃包含了分泌刺激食慾荷爾蒙的細胞，減少飢餓感，降低食慾。雖然胃無法再回復，但仍可接受胃鏡檢查，適合亞洲人。

目前健保給付減重手術的標準為BMI≧40，或BMI≧35且合併有肥胖相關併發症、18-55歲，經半年以上的內科減重治療失敗，無內分泌系統異常或其他會造成肥胖的疾病；無藥物濫用或精神疾病；無重大器官功能異常並能接受外科手術風險。病人只需負擔腹腔鏡耗材費用、病房差額及健保部分負擔。

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