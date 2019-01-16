2019-01-16

記者曾迺強／嘉義報導

大林慈濟醫院中醫部研究發現，便秘不僅讓人不舒服，還可能引發肥胖、體臭、腹脹、厭食、癌症等疾病，因此中醫師提供熱秘型、氣秘型、虛秘型3種便秘型態的建議茶飲，建議有此困擾者不妨適時飲用，改善症狀。

大林慈濟醫院中醫部醫師喬韻文說，糞便滯留腸內過久、排便時間間隔長、糞質乾結難排出，或1週內排便次數少於3次、持續6週以上，都算是便秘。

喬韻文表示，「熱秘型」的民眾通常愛吃燒烤炸辣等重口味的食物，水分攝取不足，臨床症狀包括大便乾硬、痔瘡、腹部脹滿等，建議飲用「纖暢決明茶」，作法是將決明子、菊花、山楂洗淨後，包入過濾袋，置入保溫杯，沖入沸水並燜泡20分鐘後飲用。

「氣秘型」常見於平時情緒易緊張焦躁或憂鬱的人，臨床症狀有大便秘結、肛門急迫重墜感、即使有便意也不易解出、常打嗝、脹氣或放屁，可飲用「玫瑰順氣飲」，準備粉紅玫瑰、決明子、陳皮，同樣置入保溫杯沖泡即可。

「虛秘型」常見於年老體弱或產後腹肌無力的婦女，或是過度疲勞、長期臥病的人，腸胃蠕動較差也會引發這種便秘，症狀有大便乾結或細軟，雖有便意，但臨廁乏力、難排出，常伴隨面色蒼白或頭暈目眩，可飲用「人參首烏茶」，材料有黨參、何首烏、紅棗，將藥材沖入沸水燜泡20分鐘後服用。

不過，醫師也提醒，民眾若不了解自己屬於哪一種類型或有疑問，仍應就醫診治。

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