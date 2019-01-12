練大腿肌力+復健 舒緩膝退化性關節炎

2019-01-12

文／陳冠誠

「醫師，我現在愈來愈不能走了，稍微走遠一點，膝蓋就好痛。」

隨著高齡化社會的到來，在復健科門診可以看到許多退化性關節炎的患者深受膝關節疼痛所苦。

關節退化會造成嚴重的疼痛、反覆性發炎及下肢生物力學的改變，嚴重者甚至會有行走困難及肌肉萎縮情況，影響生活品質。

◎膝退化性關節炎該如何治療？

針對退化性關節炎可以用「關節內注射玻尿酸」治療，在過去的研究中顯示，關節內注射玻尿酸可以有效增加潤滑並減少發炎，而且愈早期施打效果愈好。

如果有急性的關節發炎導致膝部嚴重腫脹時，則需抽取關節液，必要時，進行局部關節類固醇注射，以減緩發炎，並搭配復健治療可達到減少疼痛及緩解發炎的效果。

水中運動減膝壓

◎膝退化性關節炎該如何復健？

針對退化性關節炎的病人，肌力訓練很重要，特別是針對大腿股四頭肌的訓練，可以有效減少膝部壓力、減緩疼痛及增進步行能力。搭配復健儀器，如熱敷、電療、水療、短波及超音波的介入，達到消炎並緩解疼痛的效果。

◎膝退化性關節炎該如何運動？

在運動方面，會特別強調針對大腿股四頭肌的訓練，來減少膝部壓力。

退化性關節炎患者可以採用對於膝關節壓力較小的運動方式，像是步行、水中運動、腳踏車或手搖車，同時也鼓勵多做伸展運動來拉筋。

水中的活動則對退化性關節炎非常重要，我常常會在門診鼓勵患者：游泳是非常適合退化性關節炎的運動，如果不會游泳，沿著游泳池扶著牆邊走也很不錯。

伸展運動助拉筋

提醒您，如果有膝部疼痛的情況，還是應該要早期到復健科門診進行評估及治療，如此才能擁有好的生活品質並遠離疼痛。

（作者為亞東醫院復健科專任主治醫師）

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