泡湯驅寒意 心血管疾病、長者有撇步

2019-01-12

文／張育晟

每當氣溫下降，不少人都會想去泡溫泉，享受一下難得的悠閒與放鬆，只是每年總是時有所聞部分民眾在泡溫泉時，發生令人遺憾的意外狀況，究竟寒天泡湯是對身體有幫助？還是有風險的活動呢？

其實，對於沒有心血管疾病的民眾，如果有泡熱水澡的習慣，確實能夠增加身體的核心溫度、心跳和心臟收縮力，進而改變血管內皮的功能，加上浸泡在水中的動作，也能夠調整體液的分佈至中央的血管群，進而增加心輸出量，因此，一週能有5次以上的熱水泡澡，加上溫度在攝氏41度以上，就能在中心血壓、心衰竭指數和動脈硬化相關指數上有下降的效果。

浸泡勿超過10分鐘

但是對於沒有上述習慣的中老年人，或者本身有心臟疾病的患者，到了冬天想要偶爾泡泡溫泉，就需要格外小心，因為當我們浸泡在溫泉中，體溫會逐漸升高，但卻無法像平常透過皮膚順利的把溫度散失，此時血管會大量擴張，心跳會透過增加來平衡因為血管擴張而下降的血壓。

這種情形很像是開車時重踩油門，先拉高轉速，將心臟這顆引擎用力催下去，雖然會感到全身通體舒暢，但這一連串的變化，卻很可能會讓血壓無法維持，造成頭暈、噁心、嘔吐、心律不整的症狀，更嚴重的可能導致心肌梗塞，甚至引發猝死的風險。

因此建議本身有心血管疾病的病患，特別需要跟醫師討論是否適合泡湯或泡熱水澡。如果醫師同意，也要絕對小心，例如注意水溫不要太高，每次浸泡不要超過10分鐘，或者漸進式下水，甚至只要浸泡腳或下半身就好。

漸進下水 隨時補充水分

同時也要記得帶一罐冷水，持續補充水分，這樣才能安心泡湯，享受驅寒戲水的山林樂趣。

（作者為亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任）

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