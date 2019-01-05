金門檢疫備戰 國內機場恐成防線漏洞

2019-01-05

〔記者鄭瑋奇、張軒哲、王捷、洪定宏、簡惠茹／綜合報導〕金門海邊漂流死豬的非洲豬瘟檢體呈陽性反應，引起各界驚慌，金門機場加強防疫備戰，台中機場有多架航班往返台中跟金門，昨日上午旅客抵達台中時，台中機場並未再設一道檢疫防線，擔憂是否有漏洞？

民航局場站管理小組組長朱冠文表示，國際線因無法在對方國家做出境管制，所以才在台灣做入境管制；金門有出境管制，從金門搭機旅客，託運、手提行李過Ｘ光機時，航警都會加強查看，將肉品阻絕於金門。

金門地區豬隻、內臟、生鮮及加工產品，目前暫禁止輸往台灣本島及其他離島，不過金門有飛台北、台中、嘉義、台南、高雄、澎湖等地，這些機場未必有檢疫犬。台中機場國內線旅客入關時，提領行李就出機場，恐成防疫漏洞。

防檢局台中機場檢疫站指出，金門飛台中屬於國內線，台中機場國內線目前並無防疫犬執勤，而是在金門端就加強防疫。台南機場指出，防檢局有派檢疫犬來，但高雄、台南屬同一分局管理，防疫犬多留在旅客量較大的高雄，一個月只會來台南兩天，目前除宣導旅客不要違法攜帶肉品，並配合海關加強把管。

防疫檢疫局高雄分局則強調，小三通旅客在金門機場入境時，託運及隨身行李都會經Ｘ光機檢查，檢疫犬也會嗅聞檢查，要回本島時，金門機場也會再以Ｘ光機檢查，至於旅客抵達高雄機場後，會派防疫犬機動抽檢。

有人建議金門人到台灣，應該在機場、港口進行消毒。台大獸醫專業學院教授周晉澄表示，金門養豬業者無論搭船或搭飛機進到台灣，都要進一步消毒；一般旅客因為金門目前還不是疫區，不一定需要，但船艙和機艙可以噴消毒液，下飛機前國內線也要鋪消毒毯，做得越多風險越低。

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