致命警訊！ 鼾聲如雷 微創手術助好眠

2018-12-30

文／溫惟昇

一名40歲的客運司機因鼾聲如雷、睡眠品質差，在妻子的陪同下就診。除了白天嗜睡、容易頭痛外，他年紀輕輕就罹患高血壓、心絞痛，服藥效果不佳，年初時更因打瞌睡，發生車禍意外。

嗜睡打瞌睡 易發生車禍意外

透過理學檢查與鼻咽內視鏡發現，該患者的上呼吸道有多處狹窄，除鼻中膈彎曲與下鼻甲肥大之外，過長的懸雍垂，以及扁桃腺肥大已達第4度，是造成阻塞的主因。

進一步安排「睡眠多項生理檢查」後更發現，在睡眠當中，平均一小時內，竟有高達30多次的窒息與呼吸暫停，血中氧氣濃度下降至79%，屬於「重度阻塞性睡眠呼吸中止症」。

他曾嘗試使用連續陽壓呼吸器治療，但因不適應而放棄，改採階段性手術治療。在依序接受鼻中膈鼻道微創成形手術，以及懸雍垂顎咽成型手術，並配合減重後，打鼾情形與睡眠品質大幅改善，工作專注力提升，連血壓也漸回穩。

◎打鼾不只是噪音，恐是致命警訊

打鼾除了影響自己與枕邊人的睡眠品質，白天的危害更為深遠。日本曾有新幹線司機因罹患此病導致意外，歐美先進國家更強制要求，有嗜睡傾向的司機或飛行員須接受睡眠檢查及治療，台灣目前則尚未留意到此疾病的嚴重性。

頻繁缺氧窒息 自律神經失衡

此外，頻繁的缺氧窒息狀態會使得自律神經失衡，迫使心臟拚命工作打出更多血液，提高各種心血管疾病（常人的7-8倍）、中風（常人的2-5倍）及猝死的機率。如原先就患有以上慢性病，會使得藥物效果打折扣，常常提高劑量也不容易控制。

◎積極治療預防併發症與意外事故

非手術治療包含減重、戴牙套與呼吸器。若有發現明顯的呼吸道結構異常，可透過手術方式改善阻塞的位置。以往採用的標準型「懸雍垂顎咽成型術」，近年來有多種改良術式，並搭配低溫微創手術系統，除縮短手術時間與減少出血外，可減少熱傷害所引發的疼痛，因而較快出院，並恢復正常生活。

（作者為中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師）

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